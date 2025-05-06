Увага до деталей і квартира "як з обкладинки" готова. Як зробити її дорожчою
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Є шість лайфхаків, які зможуть перетворити навіть найскромніший інтер'єр на той, що матиме дорожчий вигляд
Ремонт у квартирі може здаватись масштабним, але дешевшим, або навпаки — мінімалістичним, але дорогим. Аби інтер'єр у квартирі мав вигляд "як з обкладинки", потрібно трохи фантазії та уваги до деталей.
Як зробити ремонт у квартирі більш простим, але дорогим, розказав "Телеграф". Це можливо завдяки деяким лайфхакам.
Як зробити квартиру дорожче
- Світло — ваш найкращий друг. Замініть старі люстри на сучасні світильники з теплим світлом, а також додайте більше джерел освітлення: торшери, настільні лампи, LED-стрічки.
- Нейтральна колірна гама. Білі, сірі, бежеві або пісочні стіни створюють потрібний нам ефект.
- Оновіть ручки на комоді та столі, купіть нові душ чи кран тощо. Ручки на кухонних шафах чи дверях можна легко замінити на стильні — латунь, чорний метал, матовий хром.
- Текстиль і штори. Замість старих важких фіранок — легкі штори до підлоги. Своєю чергою пледи, декоративні подушки, ковдри освіжать інтер’єр.
- Дзеркала і глянець. Великі дзеркала або глянцеві поверхні візуально збільшують площу.
- Порядок і мінімалізм. Візуальний шум створюватиме ефект переповненості, тому краще позбутись зайвих речей. Якщо вони потрібні, а дівати нікуди, тоді придбайте органайзери, закриті полиці тощо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна оновити квартиру за два вихідних з бюджетом в 5 тисяч гривень.