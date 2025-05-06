Увага до деталей і квартира "як з обкладинки" готова. Як зробити її дорожчою

Є шість лайфхаків, які зможуть перетворити навіть найскромніший інтер'єр на той, що матиме дорожчий вигляд

Ремонт у квартирі може здаватись масштабним, але дешевшим, або навпаки — мінімалістичним, але дорогим. Аби інтер'єр у квартирі мав вигляд "як з обкладинки", потрібно трохи фантазії та уваги до деталей.

Як зробити ремонт у квартирі більш простим, але дорогим, розказав "Телеграф". Це можливо завдяки деяким лайфхакам.

Як зробити квартиру дорожче

Світло — ваш найкращий друг . Замініть старі люстри на сучасні світильники з теплим світлом, а також додайте більше джерел освітлення: торшери, настільні лампи, LED-стрічки.

. Замініть старі люстри на сучасні світильники з теплим світлом, а також додайте більше джерел освітлення: торшери, настільні лампи, LED-стрічки. Нейтральна колірна гама . Білі, сірі, бежеві або пісочні стіни створюють потрібний нам ефект.

. Білі, сірі, бежеві або пісочні стіни створюють потрібний нам ефект. Оновіть ручки на комоді та столі, купіть нові душ чи кран тощо . Ручки на кухонних шафах чи дверях можна легко замінити на стильні — латунь, чорний метал, матовий хром.

. Ручки на кухонних шафах чи дверях можна легко замінити на стильні — латунь, чорний метал, матовий хром. Текстиль і штори . Замість старих важких фіранок — легкі штори до підлоги. Своєю чергою пледи, декоративні подушки, ковдри освіжать інтер’єр.

. Замість старих важких фіранок — легкі штори до підлоги. Своєю чергою пледи, декоративні подушки, ковдри освіжать інтер’єр. Дзеркала і глянець . Великі дзеркала або глянцеві поверхні візуально збільшують площу.

. Великі дзеркала або глянцеві поверхні візуально збільшують площу. Порядок і мінімалізм. Візуальний шум створюватиме ефект переповненості, тому краще позбутись зайвих речей. Якщо вони потрібні, а дівати нікуди, тоді придбайте органайзери, закриті полиці тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна оновити квартиру за два вихідних з бюджетом в 5 тисяч гривень.