У ванній їй не місце? Чи можна ставити пральну машину на кухні

Якщо в ванній для пралки об'єктивно мало місця, то краще обрати кухню

Пральну машину, в основному, встановлюють у ванній кімнаті. Однак є ті, що обирають місце на кухні. Чи можна так робити і яка кімната більше "шкодить" техніці.

Де насправді можна встановлювати пралку, на кухні чи в ванній, розповість "Телеграф". У першу чергу треба зрозуміти, де більше місця.

Пральна машина досить велика і якщо в ванній замало місця, то техніка точно там не стане. У такому випадку краще обрати кухню. Крім того, там менша вологість, яка значно впливає на технічний стан пралки, кімната провітрюється та в ній є вікна.

"Плюсом" кухні є також легке під'єднання до водопроводу та електромережі. У разі поломки пралку легко можна відсунути, в той час, як у ванній буде тісно і для однієї людини.

До того пралку можна буде сховати за дверцятами чи меблевими панелями, а зверху на неї покласти стільницю. Це створить додаткове місце для роботи на кухні. Але пральну машину краще не ставити поруч з плитою. Встановить її на відстані хоча б декількох сантиметрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна заощадити гроші на пранні.