Двосторонній скотч — нова ізострічка: як він допоможе вдома (відео)

Двосторонній скотч допоможе навіть з перекладанням килимового покриття

Раніше часто жартували, що на ізоляційній стрічці може триматися весь ремонт — її використовували у дуже різноманітних ситуаціях. Та на заміну приходять нові матеріали. Таким універсальним помічником вдома може стати двосторонній скотч. Він скріплює матеріали без цвяхів чи окремого клею.

"Телеграф" розповість, як його правильно застосувати, щоб він гарно склеював, а також про кілька побутових лайфхаків.

Що таке двосторонній скотч і які його види

Це клейка стрічка, в якої обидві сторони мають клейову основу. Залежно від матеріалу основи та клею, скотчі бувають:

Паперові або тканинні — для легких декоративних елементів;

— для легких декоративних елементів; Пінні — добре фіксують нерівні поверхні (дзеркала, панелі)і;

— добре фіксують нерівні поверхні (дзеркала, панелі)і; Прозорі акрилові — підходять для скла, пластику, металу;

— підходять для скла, пластику, металу; Монтажні (будівельні) — витримують важкі навантаження, підходять для зовнішніх робіт.

Двосторонній скотч на тканинній основі

Де використовують двосторонній скотч у ремонті

Прикріпити дзеркала, гачки, кабель-канали для дротів;

Для того, щоб зафіксувати декоративні панелі, лиштви, молдинги;

Кріпити килимове покриття чи лінолеум.

Кріплення акрилового дзеркала на двосторонній скотч

Також за допомогою двостороннього скотчу можна оновити інтер’єр без зайвих дірок. Можна прикріпити декоративні елементи, світлодіодну стрічку тощо. Саме двосторонній скотч використовують для створення саморобних елементів, наприклад вази з пластикової банки. На двосторонній скотч кріплять нові елементи.

Як правильно клеїти двосторонній скотч?

Спочатку потрібно визначити, який вам скотч потрібний. Важливо звернути увагу на тип клею. Каучуковий склеюється дуже швидко, проте не виносить сонячних променів. Акриловий — більш повільний, проте підходить для зовнішніх робіт. Найкраще двосторонній скотч поводить себе при температурі від 18 до 38 градусів.

Етапи використання двостороннього скотчу

Очистіть і знежирте поверхню. Пил, жир або волога зменшують силу зчеплення. Обріжте скотч до потрібної довжини. Наклейте скотч на одну з поверхонь (зазвичай на менш складну чи легшу). Зніміть захисну плівку. Після цього не торкайтесь її поверхні і не лишайте надовго — клей висохне. Щільно притисніть до другої поверхні на кілька секунд. Не чіпайте 1–2 години (якщо скотч потребує часу для повного зчеплення).

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