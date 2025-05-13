Що можна ще встигнути посадити у травні: місячний посівний календар

Список, коли і що садити в травні за місячним календарем

Погода у травні в Україні далека від стабільності. Найближчий тиждень також відрізнятиметься мінливою погодою та сильними опадами. В кінці травня нарешті прийде довгоочікуване тепло. Городникам погода завдала чимало лиха — у багатьох населених пунктах градом вибило посіви, в інших областях частина вимерзла. Проте є ще шанс встигнути отримати врожай.

Місячний посівний календар на травень 2025 року дає рекомендації з висадки деяких рослин навіть у кінці місяця. У другій половині травня загалом сприятливими для посіву або посадки овочевих культур вважаються дні з 13 по 17 травня, 21, 22, 25, 29 та 30 число місяця. З 18 по 20 та з 26 по 28 травня саджати місячний календар не рекомендує.

Місячний календар городника на травень

Що і коли рекомендують садити у травні (список):

13 — 15 травня: селера, петрушка на корінь, цибуля на зелень, часник, цибуля порей, салати, шпинат, кріп, пряні трави, мікрозелень, яблуня, абрикос, обліпиха, калина, виноград

16 — 17 травня: картопля, топінамбур, батат, морква, буряк, пастернак, редис, редька, ріпа, селера, петрушка на корінь, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, часник, цибуля порей, томати, фізаліс, перець, баклажани, огірки, броколі, цвітна капуста, капуста (усі види), селера черешкова, спаржа, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, стручкові, міцелій, салати, шпинат, кріп, пряні трави, мікрозелень, суниця, полуниця, груша, айва, абрикос, слива, персик, смородина, аґрус

18–20 травня: не рекомендовано сіяти

21 — 22 травня: батат, редис, редька, ріпа, огірки, капуста (рання, кейл), селера черешкова, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, салати, рукола, крес, гірчиця, кріп, петрушка, кінза, мікрозелень

23 — 24 травня: редис, редька, ріпа, шпинат, кріп, петрушка, кінза, мікрозелень, смородина

25 травня: картопля, топінамбур, батат, морква, буряк, пастернак, редис, редька, ріпа, селера, петрушка на корінь, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, часник, цибуля порей, томати, фізаліс, перець, баклажани, огірки, броколі, цвітна капуста, капуста (усі види), селера черешкова, спаржа, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, стручкові, міцелій, салати, шпинат, рукола, крес, гірчиця, кріп, петрушка, кінза, базилік, мікрозелень, суниця, полуниця, яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, волоський горіх, фундук, калина, шипшина, горобина, обліпиха, глід, смородина, малина, ожина, аґрус, виноград

26–28 травня: не рекомендовано сіяти

29 — 30 травня: редис, редька, ріпа, цибуля на зелень, томати, фізаліс, перець, баклажани, огірки, броколі, цвітна капуста, капуста (усі види), селера черешкова, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, міцелій, салати, шпинат, рукола, крес, гірчиця, мангольд, щавель, кріп, петрушка, кінза, базилік, мікрозелень, суниця, полуниця, калина, шипшина, обліпиха, смородина, малина, ожина, аґрус

31 травня: спаржа, соняшник, черешня, смородина.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які роботи потрібно провести на городі в травні. Окрім посадки рослин там ще й інші види робіт.