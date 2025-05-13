Дачні меблі виглядають жахливо? Три прості способи їх оновити

Прості та не дуже коштовні способи зробити інтер'єр свіжішим

Якісні та надійні меблі для дачі не потрібно замінювати. Варто лише оновити їхній зовнішній вигляд, як вони знову стануть окрасою інтер'єру.

"Телеграф" нагадує три простих, але дуже ефективних способи швидко та за не дуже великі гроші оновити вигляд меблів. Ці способи також можна використати і для оновлення меблів для дому, варто лише потурбуватися про можливість проводити роботи на свіжому повітрі.

Чохли та плівка

Якщо на ваших стільцях та кріслах найгірше виглядають саме сидіння, немає нічого простішого ніж покласти на них подушечки або навіть власноруч зв'язані килимки. Якщо ж потрібно оновити шафи або тумби — на допомогу приходить клейка плівка. Перед тим як її клеїти, потрібно обов'язково якісно відмити шафи, просушити їх та знежирити.

В'язані чохли на стільці

Фарбування меблів

Старі меблі можна пофарбувати у інший колір, навіть поекспериментувавши з відтінками і створивши справжній витвір мистецтва. Для цього спочатку стару фарбу потрібно зчистити наждачним папером або за допомогою способу з каустичною содою.

Як зняти стару фарбу каустичною содою

Потрібні:

каустична сода

захисні рукавички

окуляри

респіратор (особливо якщо є проблеми з диханням)

робочий одяг

шпатель.

Працювати слід на відкритому повітрі. Розчин соди наносять на пофарбовану поверхню — коли з’являються бульбашки, це сигнал, що фарба почала відставати. Далі її обережно знімають гострим шпателем. Після очищення матеріал обов’язково знежирюють розчинником. Важливо: під час видалення фарби не пошкодити основу. Після знежирення меблі ґрунтують та покривають фарбою. Також можна покрити морилкою та залакувати. Особливості використання типу фарби чи ґрунтовки вказані на упаковці.

Перетяжка меблів своїми руками

Для того, щоб перетягнути м'які меблі потрібна певна майстерність. Найпростіше почати зі стільців. Знадобляться новий поролон, тканина, підкладка зі спанбонду, викрутка, будівельний степлер та приладдя для шиття.

Спочатку треба розкрутити стілець. Щоб зняти стару оббивку, необхідно видалити скоби. Для цього підійде гвоздодер чи гостра викрутка. У жодному разі не можна нову оббивку натягувати поверх старої. Потім рама лагодиться, підклеюється тощо.

Потрібне поролон для сидіння. Якщо воно монтується зверху — поролон беруть із запасом більше за периметр сидіння, щоб загорнути боковини та підгорнути знизу. Це захищає оббивку від стирання об дерев’яну основу. Якщо вставляється в середину — так робити не треба. Поролон треба обов'язково приклеїти до основи. Потрібно зшити нове сидіння із тканини та прифіксувати її і підкладку до стільця будівельним степлером.

Раніше "Телеграф" розповідав про поради з дизайну інтер'єру для дачі. Вони допоможуть перетворити маленький будинок на справжній заміський котедж.