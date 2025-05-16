Вологостійка, довго тримає колір, швидко висихає. Як вибрати фарбу для стін і не збожеволіти

Треба виходити з власних уподобань

Вибір фарби для стін залежить від багатьох факторів, наприклад, бюджету, від того, для яких приміщень вона купується тощо. Аби обрати фарбу, яка потрібна вам, необхідно знати про основні її види та властивості.

Кожен тип фарби має особливості, зокрема стійкість, вологозахист, зручність нанесення. Про це пояснили у "Unisil".

Якою фарбою краще фарбувати стіни

Фарби поділяються за основою: на водній, органічному розчиннику та силікатній.

На водній основі:

Водно-дисперсійні – вони вологостійкі, їх можна мити, паропроникні, не вигорають;

– вони вологостійкі, їх можна мити, паропроникні, не вигорають; Водоемульсійні – не жовтіють та не змінюють колір, але змиваються з часом;

– не жовтіють та не змінюють колір, але змиваються з часом; ПВА (полівінілацетатні) – дешеві, екологічні, підходять також для стелі;

– дешеві, екологічні, підходять також для стелі; Латексні – водовідштовхувальні, заповнюють маленькі тріщини, швидко висихають;

– водовідштовхувальні, заповнюють маленькі тріщини, швидко висихають; Силіконові – еластичні, стійкі, можна мити, підходять для будь-яких мінеральних поверхонь, перекривають маленькі тріщини;

– еластичні, стійкі, можна мити, підходять для будь-яких мінеральних поверхонь, перекривають маленькі тріщини; Акрилові – універсальні, стійкі до вологи, морозу, підходять для дерева і штукатурки, забезпечують захист від корозії, УФ променів, пари та води.

На органічних розчинниках:

Олійні – бюджетні, токсичні при висиханні, жовтіють з часом.

– бюджетні, токсичні при висиханні, жовтіють з часом. Емалеві – блискучі, швидко сохнуть, не бояться води і сонця.

Силікатні фарби

Вони паропроникні, вогнетривкі, перешкоджають розвитку грибка, без запаху.

Тож, орієнтуючись на ці властивості, можна обрати тип фарби, яка потрібна саме вам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити паперові шпалери.