Врахуйте це і люстра точно підійде в кімнату. На що слід звернути увагу під час її покупки
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Потрібно орієнтуватись не лише на власні вподобання
Вибір люстри — це не лише про освітлення, а й важливий елемент оформлення інтер’єру. Вона може стати акцентом у кімнаті, доповнити стиль або, навпаки, зіпсувати загальне враження, якщо підібрана невдало.
Можна купити ту люстру, яка найбільше вам сподобається, але якщо хочете, щоб вона точно підійшла в кімнату, потрібно враховувати не лише зовнішній вигляд, а й інші характеристики. Про них розповіли у "Keramis".
На що потрібно звернути увагу під час вибору люстри у квартиру
- Тип люстри, наприклад підвісні чи стельові. Перші кріпляться на тросі чи ланцюгу, виглядають ефектно та додають інтер'єру виразності, проте підходять лише для кімнат з високими стелями. Інші, навпаки, більш компактні та універсальні — їх можна використовувати майже в будь-якому приміщенні.
- Розмір люстри. Занадто велика модель може "перевантажити" інтер’єр, а надто маленька — просто загубиться в просторі. Аби отримати рекомендований розмір люстри, можна додати довжину і ширину кімнати в метрах та помножити на 10.
- Якість світла. У просторих кімнатах необхідне більш якісне освітлення. Важливо враховувати не лише потужність, а й тип джерел світла — лампи розжарювання, енергозберігаючі, LED тощо. Найкращим варіантом будуть моделі зі світлодіодними лампами, але готуйте гаманці, бо вони будуть дорожчими за звичайні. Однак такі лампи більш економні, довговічні та ефективні.
- Люстри можуть виготовлятися з різних матеріалів. Металеві моделі — міцні та стильні, але вони досить дорогі. Пластикові — легкі й доступні, однак виглядають простіше. Скляні світильники — витончені, хоча вимагають більше догляду і коштують дорожче. Варіанти з дерева, паперу або текстилю пасуватимуть до інтер’єру в етно чи кантрі стилі, але потребують особливо обережного використання.
- Дизайн. Люстра повинна гармоніювати зі стилем вашої кімнати. Для інтер’єрів у стилі хай-тек, модерн або мінімалізм підійдуть прості, лаконічні моделі. У класичних дизайнах мати кращий вигляд будуть люстри з підвісами та декоративними елементами. Важливо звертати увагу й на колір корпусу — його можна підібрати в тон до шпалер чи штор кімнати або створити контраст, підтримавши його іншими деталями, наприклад, бра чи торшером.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як обрати фарбу для стін.