Врахуйте це і люстра точно підійде в кімнату. На що слід звернути увагу під час її покупки

Потрібно орієнтуватись не лише на власні вподобання

Вибір люстри — це не лише про освітлення, а й важливий елемент оформлення інтер’єру. Вона може стати акцентом у кімнаті, доповнити стиль або, навпаки, зіпсувати загальне враження, якщо підібрана невдало.

Можна купити ту люстру, яка найбільше вам сподобається, але якщо хочете, щоб вона точно підійшла в кімнату, потрібно враховувати не лише зовнішній вигляд, а й інші характеристики. Про них розповіли у "Keramis".

На що потрібно звернути увагу під час вибору люстри у квартиру

Тип люстри, наприклад підвісні чи стельові. Перші кріпляться на тросі чи ланцюгу, виглядають ефектно та додають інтер'єру виразності, проте підходять лише для кімнат з високими стелями. Інші, навпаки, більш компактні та універсальні — їх можна використовувати майже в будь-якому приміщенні.

Розмір люстри. Занадто велика модель може "перевантажити" інтер’єр, а надто маленька — просто загубиться в просторі. Аби отримати рекомендований розмір люстри, можна додати довжину і ширину кімнати в метрах та помножити на 10.

Якість світла. У просторих кімнатах необхідне більш якісне освітлення. Важливо враховувати не лише потужність, а й тип джерел світла — лампи розжарювання, енергозберігаючі, LED тощо. Найкращим варіантом будуть моделі зі світлодіодними лампами, але готуйте гаманці, бо вони будуть дорожчими за звичайні. Однак такі лампи більш економні, довговічні та ефективні.

Люстри можуть виготовлятися з різних матеріалів. Металеві моделі — міцні та стильні, але вони досить дорогі. Пластикові — легкі й доступні, однак виглядають простіше. Скляні світильники — витончені, хоча вимагають більше догляду і коштують дорожче. Варіанти з дерева, паперу або текстилю пасуватимуть до інтер’єру в етно чи кантрі стилі, але потребують особливо обережного використання.

Дизайн. Люстра повинна гармоніювати зі стилем вашої кімнати. Для інтер’єрів у стилі хай-тек, модерн або мінімалізм підійдуть прості, лаконічні моделі. У класичних дизайнах мати кращий вигляд будуть люстри з підвісами та декоративними елементами. Важливо звертати увагу й на колір корпусу — його можна підібрати в тон до шпалер чи штор кімнати або створити контраст, підтримавши його іншими деталями, наприклад, бра чи торшером.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як обрати фарбу для стін.