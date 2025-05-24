Як укріпити розсаду помідорів: три натуральні способи

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Несприятлива погода не дає городникам в частині Україні вчасно висадити розсаду помідорів в землю. Але що робити, якщо і розсада виявилась не дуже вдалою. Шанс отримати гарний врожай все ще є — підживити розсаду та зміцнити її перед висадкою.

"Телеграф" зібрав три способи підживити розсаду, які показали свою ефективність. Важливо, що вони — повністю натуральні. Зробити це можна на будь-якому етапі вирощування.

Як підживити розсаду помідорів дріжджами

Можна використовувати свіжі чи сухі дріжджі. Якщо у вас є свіжі — потрібно зробити розчин теплої води та дріжджів в співвідношенні 5 до 1. Цей розчин перед поливом розводять в 1 до 10 у чистій нехолодній воді.

Якщо ж дріжджі сухі, то 14 грамів додається до 70-100 грамів цукру, розводиться в 10 літрах води. Потрібно дати "заграти" та перед поливом розводити в концентрації 1 до 5 з теплою водою (тобто на 5 літрів води 1 літр розчину).

Як підживити розсаду томатів картопляними шкірками

Картопляні шкірки з п’яти середніх картоплин заливають 2 літрами води та варять 20 хвилин. Після цього відвар трохи проціджують та розводять 1 до 1 з водою. Коли він стане кімнатної температури — можна поливати помідори під корінь один раз на 1,5 — 2 тижні.

Як підживити розсаду помідорів йодом

При використанні цього способу важливо не переборщити з йодом, інакше можна нашкодити рослині. На 3 літри води потрібна тільки 1 крапля йоду. Таки розчином одноразово за весь період росту розсади поливають під корінь.

"Телеграф" розповідав, що на календар при посадці розсади помідорів на городі зважати не варто. Через холодну весну потрібно дивитись на температуру — вона має бути +21, щоб томати прижились і дали гарний врожай.