Не ускладнюйте життя. Цей кондиціонер можна поставити просто на підлогу

З цим кондиціонером можна обійтись без майстрів, адже його достатньо купити, поставити на підлогу та увімкнути

Якщо не хочеться вішати стандартний кондиціонер і свердлити для нього стіну, тоді є найкраща альтернатива — мобільний кондиціонер. Він буде стояти просто на підлозі.

Мобільний кондиціонер достатньо увімкнути в розетку та вивести шланг із гарячим повітрям назовні, тобто через вікно або з'єднати із системою вентиляції. Однак і в ньому є недоліки, наприклад, він більше споживає електроенергії, аніж стандартний, сильно шумить, необхідно постійно очищати його фільтр від пилу та контейнер від конденсату, як пояснили в блозі "OLX".

Мобільний кондиціонер можна поставити будь-де, але варто дотримуватися таких правил:

конструкцію необхідно ставити на відстані 1,5-2 метри від вікна;

гофру шланга, по якій йтиме повітря, не можна переламувати, стискати чи ховати під меблями.

закривати вікна під час роботи кондиціонера. А щоб повітря виходило на вулицю, можна зробити у вікні спеціальний отвір відповідного розміру чи придбати повітряний шлюз, який кріпитиметься між відчиненим вікном та рамою.

Однак якщо конструкцією кондиціонера не передбачено повітропровід, тоді цієї інструкції можна не дотримуватись.

Якими вони бувають і скільки коштують

Згідно з пропозиціями "Comfy", найдешевші варіанти мобільних кондиціонерів коштують від 2599 гривень. Якщо дозволяє бюджет, то можна подивитись на більш популярні та дорожчі товари — від 9999 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна самостійно поставити розетки у квартирі.