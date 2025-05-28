Не дайте цвілі "з'їсти" стіни вдома. Як швидко та дешево видалити шкідника

Цвіль з'являється в будинках та квартирах, в яких підвищена вологість та погана вентиляція

Цвіль в будинку може бути будь-де і на будь-якому матеріалі, чи то шпалери, чи фарба. Від неї можна легко позбутись, якщо знати ефективні народні методи.

Ці дешеві засоби допоможуть прибрати шкідника і зекономити коштів. Про них розповіли на "Мoyo".

Ефективні народні методи по боротьбі з цвіллю на стіні

Оцет. Налийте оцет у розпилювач і нанесіть на уражені ділянки. Через годину протріть губкою. Повторюйте обробку щотижня протягом трошки понад тиждень;

Налийте оцет у розпилювач і нанесіть на уражені ділянки. Через годину протріть губкою. Повторюйте обробку щотижня протягом трошки понад тиждень; Нашатирний або етиловий спирт. Змішайте 10% розчин аміаку з водою (1:1) й нанесіть на плитку, скло чи пластик. Через кілька годин протріть мокрою серветкою;

Змішайте 10% розчин аміаку з водою (1:1) й нанесіть на плитку, скло чи пластик. Через кілька годин протріть мокрою серветкою; Сода. Розчиніть 1 ст. ложку соди в 0,5 л води й обробіть поверхню. Не змивайте. Можна зробити й альтернативний засіб, додавши пральний порошок в пропорції:

Розчиніть 1 ст. ложку соди в 0,5 л води й обробіть поверхню. Не змивайте. Можна зробити й альтернативний засіб, додавши пральний порошок в пропорції: сода харчова — 60 г (три ст. ложки);

пральний порошок — 1,5 ст. ложки;

вода — 200 мл.

Перекис водню. 3% розчин підійде для делікатних поверхонь — шпалер, меблів чи кухні. Наноситься без змивання. Однак він допоможе у випадку, коли пліснява з'явилась нещодавно і вона не встигла проникнути в товщу матеріалу;

3% розчин підійде для делікатних поверхонь — шпалер, меблів чи кухні. Наноситься без змивання. Однак він допоможе у випадку, коли пліснява з'явилась нещодавно і вона не встигла проникнути в товщу матеріалу; Бура. Склянку бури розчиняють у 4 л води. Поверхню спершу очищують щіткою, потім обробляють розчином, витирають сухою тканиною;

Склянку бури розчиняють у 4 л води. Поверхню спершу очищують щіткою, потім обробляють розчином, витирають сухою тканиною; Йод. Його краще використовувати як профілактику: відкриті флакони розставляють у "сирих" приміщеннях;

Його краще використовувати як профілактику: відкриті флакони розставляють у "сирих" приміщеннях; Хлорвмісні засоби ("Білизна"). Змішуйте 1 частину засобу з 10 частинами води. Працюйте в рукавичках і респіраторі. Підходить для міцних поверхонь, стійких до вологи та знебарвлення.

Як прибрати цвіль зі стін із цегли, бетону, гіпсокартону та інших матеріалів

Цвіль вражає поверхні по-різному, тому методи очищення потрібно обирати з урахуванням матеріалу. Ось перевірені поради:

Фарба. Якщо цвіль вразила пофарбовану стіну, зніміть пошкоджену фарбу шпателем до шару шпаклівки. Потім обробіть поверхню антисептичною ґрунтовкою;

Якщо цвіль вразила пофарбовану стіну, зніміть пошкоджену фарбу шпателем до шару шпаклівки. Потім обробіть поверхню антисептичною ґрунтовкою; Шпалери. При невеликих плямах допоможуть оцет, сода чи перекис. Але це тимчасове рішення — уражені шпалери краще зняти, стіну обробити антисептиком і поклеїти нові;

При невеликих плямах допоможуть оцет, сода чи перекис. Але це тимчасове рішення — уражені шпалери краще зняти, стіну обробити антисептиком і поклеїти нові; Гіпсокартон. Пофарбовані поверхні мийте універсальними засобами. Якщо гіпсокартон нефарбований і цвіль проникла глибоко — ділянку краще демонтувати та замінити;

Пофарбовані поверхні мийте універсальними засобами. Якщо гіпсокартон нефарбований і цвіль проникла глибоко — ділянку краще демонтувати та замінити; Бетон. Очищуйте зволожену стіну жорсткою щіткою. Після видалення грибка нанесіть розчин бури або антисептик;

Очищуйте зволожену стіну жорсткою щіткою. Після видалення грибка нанесіть розчин бури або антисептик; Цегла. Змішайте оцет і гліцерин (1:1), нанесіть на поверхню і чистіть металевою щіткою (можна встановити на дриль). Повторіть процедуру, якщо це потрібно;

Змішайте оцет і гліцерин (1:1), нанесіть на поверхню і чистіть металевою щіткою (можна встановити на дриль). Повторіть процедуру, якщо це потрібно; Кахель. Сама плитка очищується легко, але не шви. Використовуйте соду й оцет. У важких випадках видаліть стару затірку й нанесіть нову після антисептичної обробки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оновити квартиру за два вихідних з бюджетом в 5 тисяч.