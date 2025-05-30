Не вибирайте навмання. На що потрібно звернути увагу при покупці кондиціонера
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Ці поради варто прочитати перед покупкою кондиціонера
У спеку кондиціонер стає необхідністю. Проте вибір правильної моделі не така вже й проста справа, адже ринок переповнений варіантами.
Щоб не розгубитись та не витратити зайве, варто знати кілька базових речей перед покупкою кондиціонера. Про них розповіли у "Іife.kyiv.ua".
Як обрати кондиціонер
- Визначаємо тип
На ринку є кілька типів кондиціонерів, але найпопулярніші — спліт-системи. Вони складаються з внутрішнього та зовнішнього блоку, тихо працюють і ефективно охолоджують повітря. Це найкраща модель для квартири та будинку.
Мобільні кондиціонери — зручні в переміщенні, проте менш потужні й більш шумні.
Касетні моделі підходять для великих просторів, оскільки монтуються в стелю і рівномірно охолоджують повітря.
- Обираємо потужність
Потужність залежить від площі кімнати:
- До 20 кв.м — приблизно 2 кВт.
- Від 20 кв.м — 3 кВт і більше.
Враховуйте розташування вікон, рівень сонячного освітлення і кількість людей у кімнаті. Краще брати модель із невеликим запасом потужності.
- Звертаємо увагу на функції
Сучасні кондиціонери можуть не лише охолоджувати, а й:
- фільтрувати повітря від пилу й шерсті;
- іонізувати повітря для кращого самопочуття;
- підтримувати стабільну температуру автоматично;
- економити електроенергію.
У ресурсі дають пораду, якщо для вас найбільше важлива якість повітря, тоді шукайте моделі з багаторівневою фільтрацією.
- Дизайн має значення
Кондиціонер має гармонійно вписуватись в інтер’єр. Виробники пропонують як класичні, так і стильні варіанти — від білого до чорного чи сріблястого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який кондиціонер можна поставити просто на підлогу.