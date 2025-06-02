Не викидайте бананову шкірку: вона на городі робить справжнє диво

Але є і застереження

Бананова шкірка — природне добриво, яке працює не гірше за магазинну хімію. А ще це може зекономити вам гроші.

"Телеграф" розповість, як її використовувати у вигляді добрива. Ваша росада завжди буде у безпеці.

У шкірці банана міститься велика кількість калію, фосфору, кальцію, магнію та мікроелементів, які потрібні для активного росту і розвитку рослин. Калій сприяє формуванню плодів, фосфор укріплює кореневу систему, а кальцій допомагає засвоювати інші поживні речовини.

Як використовувати

Найпростіший спосіб — просто закопати шматки бананової шкірки біля кореня рослини, на глибину 4–6 см. Такі "смаколики" особливо добре підходять для помідорів, перців, огірків, троянд, кущів ягід (наприклад, смородини) та навіть кімнатних квітів.

Альтернативні варіанти застосування:

• Подрібніть шкірку у блендері з водою — вийде рідке добриво для поливу.

• Підсушіть та перемеліть на порошок — додайте до ґрунту при посадці або пересадці.

• Заморожуйте залишки шкірок у контейнері — і використовуйте поступово.

Але не кладіть шкірку поверх ґрунту у відкритому вигляді, щоб не приваблювати мурах і мошок. Краще завжди трохи прикопувати.

Які переваги ви запитаєте? Це 100% органіка, без шкідливих домішок. Покращує структуру ґрунту. Сприяє цвітінню та врожайності. Екологічно та економно.

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