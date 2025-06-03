Не викидайте мотузки і старі футболки, якщо хочете великий врожай огірків

Цей лайфхак полегшить вам життя

Городникам, які не хочуть витрачатися на сітки для огірків, стане в пригоді простий спосіб підв’язки — без зайвих витрат і складних конструкцій. Для цього знадобиться мотузка чи старі футболки.

"Телеграф" детальніше розповість про лайфхак, який допоможе зберегти сили і час. Поставте дерев’яні або металеві кілки біля кожного куща (або одну центральну опору) і натягніть мотузку вертикально або по діагоналі.

Що робити:

Встановіть опору (кілочок, палицю, гілку) біля кожного огірка.

Обережно підв’яжіть стебло м’якою стрічкою у формі "вісімки" — щоб не перетискати рослину.

У міру росту направляйте батоги вгору і підв’язуйте вище.

Для масової підв’язки натягуйте мотузки між двома стовпами (як ліани) і запускайте огірки по них.

Не використовуйте жорсткий дріт або тонку ліску. Вони можуть перетиснути стебло і пошкодити рослину.

Ви запитаєте, які є плюси? Не потрібно купувати сітку. Підв’язка покращує провітрювання і знижує ризик грибкових захворювань. Плоди чисті, не лежать на землі. Рослини ростуть швидше і займають менше місця. Цей метод підходить і для теплиць, і для відкритого ґрунту.

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