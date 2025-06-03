Як покласти плитку в ванній, аби вона не відклеїлась та впала на голову

Щоб самостійно правильно покласти плитку, потрібно слідувати інструкції

Плитку можна покласти будь-де, але, в основному, вона є в ванній. Цей етап ремонту потребує точності, акуратності та дотримання технології.

Від правильності виконання всіх етапів залежить не лише зовнішній вигляд приміщення, а й скільки триматиметься плитка. Щоб уникнути помилок і зайвих витрат, важливо знати чітку послідовність дій, про які розповіли у "Леокераміка".

Як правильно укладати плитку у ванній

Спочатку поверхню слід очистити від пилу, бруду та залишків старих матеріалів. Якщо є нерівності — вирівняти їх шпаклівкою або спеціальним розчином. Далі нанести ґрунтовку для кращого зчеплення з клеєм. За допомогою рівня й олівця позначити центр стіни чи підлоги. Від цієї лінії починається симетричне укладання.

Пізніше нанести плитковий клей зубчастим шпателем, притискаючи плитку до основи, вставляючи хрестики між елементами для однакових швів. Якщо потрібно, то перед укладкою плитку можна порізати плиткорізом, щоб вона ідеально підходила за розміром. Крім того, треба перевіряти рівень укладання кожної деталі.

Вже після висихання клею (через 24 години) треба нанести затірку гумовим шпателем, а надлишки одразу видалити вологою губкою. Через добу можна очистити поверхню та нанести герметик у місцях прилягання до сантехніки.

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