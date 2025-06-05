Слимаки втікатимуть з городу: як позбутися цих шкідників

Ефективні лайфхаки, як боротися зі слимаками в саду та на городі без хімікатів

Навала шкідників може зіпсувати врожай. Навіть мурахи можуть завдати чимало клопотів. Що ж вже казати за слимаків та равликів.

"Телеграф" зібрав сім способів, як позбутись слимаків без хімікатів. Якщо кілька з них застосовувати одночасно — можна досягти чималого ефекту. Вважається, що найефективнішим способом є збирання та викидання слимаків. Однак він — достатньо працевитратний.

Паски для слимаків

Пастка з пивом: закопайте неглибокі ємності, можна зробити з обрізаних пляшок так, щоб край був на одному рівні з ґрунтом. Наповніть їх пивом. Робити це потрібно кожні кілька днів. Слимаки повзуть і тонуть.

Пастка зі шкірок. Потрібні шкірки грейпфрута чи дині. Вони приманюють слимаків, які на них збираються. Так їх легше викидати.

Бар'єри від слимаків

Від слимаків ефективно працюють фізичні бар'єри. Їх можна створити із мідної стрічки. Слимакам не подобається мідь. Також ефективні соснова кора та тирса — їм не подобаються такі поверхні.

Особливий полив

Якщо ґрунт буде гарно аерований та достатньо сухий у верхній частині — слимакам це не до смаку. Поливайте рослини вранці, щоб ґрунт висох до вечора, що ускладнить пересування равликів вночі.

Натуральні репеленти від слимаків

Кава від слимаків: потрібно посипати кавову гущу навколо рослин або обприскати землю і частково рослини міцною кавою. Слимакам вона не до вподоби.

Часниковий спрей від слимаків. Часник проварюють у воді, щоб розчин вийшов концентрований. Цим оприскують рослини.

Рослини, які відлякують слимаків

Чорнобривці, лаванда, розмарин, чебрець, герань, м'ята — ці рослини не подобаються слимакам через їхній аромат чи текстуру. Їх потрібно садити між рядами інших культур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перешкодою для просування равликів та слимаків по городу можуть стати гострі предмети. Наприклад — яєчна шкарлупа.