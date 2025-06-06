Зробите це і ваші самоклеючі панелі відваляться. Як їх правильно ліпити на стіну

Їх можна клеїти на будь-що, але є певні винятки

Самоклеючі панелі, як і шпалери, можна наклеювати на будь-яку поверхню, яка є рівною, чистою та сухою. Найчастіше їх використовують на стінах, стелях, а також на меблях чи вікнах.

"Телеграф" розповів, де та як можна поклеїти панелі, як підготувати поверхню та яких помилок не припуститися, аби вони не відвалились. Для роботи вам знадобляться лише рушник, шпатель та, можливо, мильний розчин.

Спочатку розберемо, коли їх точно не можна клеїти. Самоклеючі панелі не триматимуться на не гладких та рівних поверхнях. Крім того, не варто їх наклеювати на вологі, а тим паче сирі, поверхні, а також на стіни та стелі, з яких не прибрали шпалери, фарбу, пил від шпаклівки тощо.

Де конкретно можна поклеїти такі панелі

На стіни, що зроблені з гіпсокартону, бетону, шпаклівки, скла, кахлю, шпалер, дерева;

Стелі з гіпсокартону, бетону та шпалер;

Меблі, які зроблені з дерева, металу, що покриті ламінатом або фанерою;

На інші поверхні зі кахлю, скла, пластику, металу.

Етапи роботи

Перед наклеюванням необхідно очистити поверхню від пилу, бруду, старих шпалер або фарби. Якщо на поверхні є нерівності, їх потрібно зашліфувати.

Щоб наклеїти, потрібно зняти захисний шар з панелі та акуратно прикласти їх до поверхні, прибираючи повітряні бульбашки м'якою тканиною або шпателем. Для наклеювання на скло або метал, можна використовувати мильний розчин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко зняти шпалери і зберегти нерви.