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Як правильно повісити ролети, щоб вони не були кривими, а ви зберегли нерви

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Відкриті джерела Новина оновлена 08 червня 2025, 13:04

Це можна зробити самому, але якщо перед тим почитати інструкцію

Ролети на вікна можна легко повісити самостійно без досвіду, маючи спеціальні інструменти і слідуючи інструкції.

Щоб повісити ролети, потрібно шурупокрут, рівень, викрутка та олівець. Як це правильно зробити, розповіли в "ДомРолет".

Як повісити ролети

  • Спочатку вставте зубчасті механізми (шестерні) у бокові кронштейни;
  • Прикладіть ролети до місця кріплення, зробіть олівцем позначки та перевірте горизонтальність рівнем;
  • Позначте точки для майбутнього кріплення;
  • Протягніть волосінь через отвори в кронштейнах і зав’яжіть вузли зверху. Закріпіть кронштейни за мітками, потім витягніть шестерні;
  • Вставте штору разом із шестернями у встановлені кронштейни;
  • Перевірте штору. Потрібно аби тканина накручувалась рівно, без перекосів;
  • У торцях нижньої планки вставте кільця для волосіні, пропустіть через них нитку;
  • Натягніть волосінь по вертикалі — від верхнього кронштейна до нижнього натяжителя;
  • Позначте місце для нижнього кріплення волосіні та прикрутіть його. Обидві волосіні мають йти паралельно;
  • Протягніть нитку в кронштейн натяжителя та підтягніть пластиковим гвинтом, обертаючи за годинниковою стрілкою.
  • Закріпіть фіксатор ланцюга: спочатку внутрішню частину, потім зовнішню.
  • Встановіть бажане положення ролету за допомогою замка ланцюга.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є три місця, де точно не можна встановлювати пластикові вікна.

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#Штори #Лайфхак