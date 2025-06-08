Як правильно повісити ролети, щоб вони не були кривими, а ви зберегли нерви
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Це можна зробити самому, але якщо перед тим почитати інструкцію
Ролети на вікна можна легко повісити самостійно без досвіду, маючи спеціальні інструменти і слідуючи інструкції.
Щоб повісити ролети, потрібно шурупокрут, рівень, викрутка та олівець. Як це правильно зробити, розповіли в "ДомРолет".
Як повісити ролети
- Спочатку вставте зубчасті механізми (шестерні) у бокові кронштейни;
- Прикладіть ролети до місця кріплення, зробіть олівцем позначки та перевірте горизонтальність рівнем;
- Позначте точки для майбутнього кріплення;
- Протягніть волосінь через отвори в кронштейнах і зав’яжіть вузли зверху. Закріпіть кронштейни за мітками, потім витягніть шестерні;
- Вставте штору разом із шестернями у встановлені кронштейни;
- Перевірте штору. Потрібно аби тканина накручувалась рівно, без перекосів;
- У торцях нижньої планки вставте кільця для волосіні, пропустіть через них нитку;
- Натягніть волосінь по вертикалі — від верхнього кронштейна до нижнього натяжителя;
- Позначте місце для нижнього кріплення волосіні та прикрутіть його. Обидві волосіні мають йти паралельно;
- Протягніть нитку в кронштейн натяжителя та підтягніть пластиковим гвинтом, обертаючи за годинниковою стрілкою.
- Закріпіть фіксатор ланцюга: спочатку внутрішню частину, потім зовнішню.
- Встановіть бажане положення ролету за допомогою замка ланцюга.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є три місця, де точно не можна встановлювати пластикові вікна.