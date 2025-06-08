Як правильно повісити ролети, щоб вони не були кривими, а ви зберегли нерви

Це можна зробити самому, але якщо перед тим почитати інструкцію

Ролети на вікна можна легко повісити самостійно без досвіду, маючи спеціальні інструменти і слідуючи інструкції.

Щоб повісити ролети, потрібно шурупокрут, рівень, викрутка та олівець. Як це правильно зробити, розповіли в "ДомРолет".

Як повісити ролети

Спочатку вставте зубчасті механізми (шестерні) у бокові кронштейни;

Прикладіть ролети до місця кріплення, зробіть олівцем позначки та перевірте горизонтальність рівнем;

Позначте точки для майбутнього кріплення;

Протягніть волосінь через отвори в кронштейнах і зав’яжіть вузли зверху. Закріпіть кронштейни за мітками, потім витягніть шестерні;

Вставте штору разом із шестернями у встановлені кронштейни;

Перевірте штору. Потрібно аби тканина накручувалась рівно, без перекосів;

У торцях нижньої планки вставте кільця для волосіні, пропустіть через них нитку;

Натягніть волосінь по вертикалі — від верхнього кронштейна до нижнього натяжителя;

Позначте місце для нижнього кріплення волосіні та прикрутіть його. Обидві волосіні мають йти паралельно;

Протягніть нитку в кронштейн натяжителя та підтягніть пластиковим гвинтом, обертаючи за годинниковою стрілкою.

Закріпіть фіксатор ланцюга: спочатку внутрішню частину, потім зовнішню.

Встановіть бажане положення ролету за допомогою замка ланцюга.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є три місця, де точно не можна встановлювати пластикові вікна.