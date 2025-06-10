Притримайте свої грошенята. Як можна зекономити на меблях для саду

Є сім крутих ідей меблів для вашого саду

З палетів можна легко зробити практичні та стильні меблі для саду чи двору власноруч. Вони чудово підходять для створення диванів, столів, лежанок та інших конструкцій.

Є сім крутих ідей меблів з піддонів для саду, більшість з яких вам точно сподобаються. Ці ідеї зібрали на "Еva.blog".

Диван із палет для саду

Найпростіший спосіб — створити основу дивана з трьох піддонів: два з них використовуються для сидіння, а третій — як спинка. Для комфорту додати матрац і вуличні подушки.

Стіл

Для виготовлення такого столу знадобляться не лише палети, а й дерев’яні рейки та стільниця. Його можна зробити дуже швидко, адже "ніжки" з піддона вже формують міцний каркас, який треба лише доопрацювати.

Місце для медитації

Кількість палет для створення лежанки залежить від їх розміру та бажаних габаритів. Наприклад, можна використати 8 палет: по два з боків для трьох сторін, і ще дві — для "даху" та основи лежанки.

Садовий бар із палет

Для барної стійки можна скріпити кілька палет, що утворять кутовий каркас. Зверху прикріпити стільницю з дощок або спила дерева. Усередині легко зробити полички для зберігання аксесуарів або навіть мініхолодильник.

Зелена ширма

З’єднавши декілька палет у єдину "стінку" та оббивши її штучним газоном, можна отримати стильну ширму, яка не лише прикрасить двір, а й приховає, наприклад, пластикові бочки для води.

Квітники з піддонів

Піддони чудово підходять для підставок під квіткові горщики. Для цього досить пофарбувати каркас і закріпити тримачі. Крім того, з палет можна зробити повноцінну клумбу або "вертикальний город" для вирощування зелені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, із чого можна зробити сходи в саду.