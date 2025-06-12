Черешня не дістанеться шпакам, якщо зробити ці прості дії

Дієві способи, які допоможуть вам поборитись зі шкідниками

Черешня вже дозріває на городах українців. Дачники з настанням сезону стикаються з проблемою пташиної навали. Шпаки, горобці, сойки та інші птахи можуть за короткий час знищити весь урожай.

"Телеграф" розповість, як захистити свій город від шкідників. Є чотири дієві способи.

Найнадійніший метод — захисні сітки

Спеціальні садівничі сітки вважаються найефективнішим способом захисту. Вони створюють фізичний бар'єр між птахами та плодами, не перешкоджаючи при цьому доступу сонячного світла до ягід. Замість спеціальних сіток можна використовувати старі штори. Головне, щоб вони були не занадто щільними і пропускали достатньо світла.

Звукові та візуальні відлякувачі

Різкі звуки та блискучі предмети можуть ефективно відлякувати птахів, хоча цей метод потребує регулярного оновлення для підтримання ефективності.

Варіанти звукових відлякувачів:

Целофанові пакети, прив'язані до гілок (створюють шум на вітрі).

Алюмінієва фольга або CD-диски (відбивають світло).

Спеціальні вертушки та дзвіночки.

Звукові пристрої з імітацією криків хижих птахів.

Природні репеленти з різкими запахами

Птахи уникають певних запахів, тому можна використовувати природні засоби відлякування:

Цитрусові: Розкладіть шкірки апельсинів, лимонів навколо дерева.

Часник: Приготуйте відвар з часнику і обприскайте дерево.

Хвоя: Розвісьте гілочки хвойних дерев на черешні.

Кайенський перець: Слабкий розчин для обприскування листя.

Раніше "Телеграф" писав, як захистити помідори на городі від попелиці та білокрилки.