Не купуйте таку полуницю, якщо не хочете розчаруватись: як обрати стиглі ягоди

Пояснюємо, як не натрапити на "красиву, але ніяку" ягоду.

Якщо своєї полуниці немає, а поласувати ягодами хочеться, варто з розумом підійти до вибору. Дуже легко купити на ринку полуницю з "хімією", трохи порченучи просто обрати несолодку.

"Телеграф" зібрав основні поради, як обрати якісну полуницю та для зручності оформив їх у картинках. Якісна полуниця має 5 основних ознак. Купувати її краще в контейнері — так ягоди менше пошкоджуються при транспортуванні.

Колір полуниці

Полуниця має бути однорідного кольору, червоно-рожевого, без плям. Зелені ділянки чи білі означають недозрілість, якщо ягода занадто темна — може вже перезрівати. Натуральна полуниця має природній червоний колір. Занадто яскрава чи блискуча може вирости із симуляторами росту.

Як обрати смачну полуницю

Аромат полуниця

Ягоди мають пахнуть, навіть якщо ви їх не торкаєтесь. Кислі чи неприємні аромати означають початок гниття полуниці.

Звернуть увагу на плодоніжку

Якщо плодоніжка зелена — ягода свіжезібрана, якщо вона вже пожовкла — полуниця лежить деякий час. Зверни увагу на "комір" між ягодою та листочками: якщо є відстань — ягода буде солодка. Якщо листя щільно прилягає — варто чекати кислинку.

Як обрати солодку полуницю

Форма полуниці

Полуниця не має мати вм'ятин чи пошкодженої поверхні. Також потрібно, щоб були листочки — якщо їх немає, ягода швидко псується.

Сірі та білі плями на полуниці

Якщо на полуниці є сірі плями, то вона вже зіпсувалась — в ній завівся грибок. Такі ягоди їсти не можна. Якщо під листочками є білі смужки — може свідчити про обробку пестицидами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися пестицидів у ягодах та фруктах. Вчені вивчили різні способи та назвали два найбільш ефективні.