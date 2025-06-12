Не ігноруйте цю інструкцію. Як встановити душ в ванній, аби він не тік

Душову систему в ванній можна замінити, маючи інструменти

Душова система — є головним елементом ванної кімнати. Її можна встановити самостійно, маючи усі необхідні інструменти та дотримуючись поетапної інструкції.

Як самому зробити монтаж душової системи, пояснили на "SANPOL". Вам знадобиться рівень, свердло, електродриль, олівець, рулетка, силікон, стрічка ФУМ, ключ-шестигранник та гайковий ключ на 22 мм з відкритим зевом.

Поетапна інструкція, як встановити душ

Перш ніж почати роботу, вам потрібно перекрити постання води. А далі:

Прикрутіть ексцентрики до труб, що виходять зі стіни. Перед цим обмотайте їх різьбову частину стрічкою ФУМ по ходу затягування. ФУМ — це тонкий синтетичний ущільнювач; Затягніть ексцентрики гайковим ключем на 22 мм; Встановіть між ними відстань у 15 см — це стандарт для більшості душових систем; Рулеткою перевірте довжину ексцентрика від стіни до краю — вона повинна становити від 26 до 32 мм; За допомогою рівня вирівняйте ексцентрики, прикріпивши до них монтажну планку (входить у комплект). Після цього зніміть планку; Нанесіть силіконовий герметик на стики між стіною та ексцентриками; Одягніть душову панель на ексцентрики й зафіксуйте її шестигранним ключем; Перевірте вертикальність за допомогою рівня; Прикрутіть вентиль до панелі тим же ключем; Вставте нижню частину душової стійки в панель до упору. Верхню частину прикладіть до стіни та відмітьте місце для кріплення; Зніміть стійку, просвердліть отвір, заповніть його герметиком і вставте дюбель з комплекту; Поставте стійку на місце й прикріпіть верхню частину до стіни дюбель-цвяхом; Обробіть різьбу кронштейна верхнього душу герметиком і прикрутіть його до стійки шестигранником; Закріпіть лійку верхнього душу до кронштейна; Приєднайте душовий шланг до ручної лійки за допомогою шайби; З'єднайте кінець шланга з душовою панеллю та зафіксуйте ручну лійку в утримувачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як самостійно пофарбувати ванну.