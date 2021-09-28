Рус

Яке свято 28 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Свято 28 вересня
Свято 28 вересня

28 вересня отримало в народі назву день Микити-гусятника.

У вівторок, 28 вересня, православна церква вшановує пам’ять святого великомученика Микити Готського. У народі день отримав назву Микити-гусятника.

Святий Микита був готом за походженням. Жив він на берегах Дунаю. Спільно з готським єпископом Вульфілою він поширював християнство серед своїх одноплемінників. Коли до влади прийшов правитель-язичник Атанаріх, святий продовжував проповідувати християнство і відмовлявся відректися від своєї віри. За це він був узятий під варту і відданий різним мукам, які стійко переніс. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті.

Святий Микита
Святий Микита

На Русі були впевнені, що в цей день варто піти полювати на гусей. Крім гусячого полювання на Микиту влаштовували гусячі бої.

На Микиту прибирали ріпу, обрізали корінь і бадилля. Ще в цей день стригли овець, які до настання справжніх холодів встигали обрости новою шерстю.

Що не можна робити 28 вересня:

  • У цей день ні в якому разі не можна смітити грошима, робити спонтанні покупки і давати в борг малознайомим людям.
  • Не слід давати гучних обіцянок.
  • Не рекомендується цього вівторка надягати старі або брудні речі.
  • Не можна лаяти себе в цей день.
  • Не рекомендується робити прибирання по дому.
  • Заборонено стригти і фарбувати волосся, грати весілля.

Народні прикмети:

  • Дощ іде — до пізньої і сирої весни.
  • Багато мурашників в лісі — до холодної зими.
  • Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.
  • Дикі гуси на землі сидять — до теплої осені.
  • Качки пірнають в ставку — до дощу.
  • Якщо погода ясна — на наступний день буде вітряно.
  • Дощова погода — до пізньої і сирої весни.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.

Теги:
#Прикмети #Заборони #Народні прикмети
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 27 вересня: результати виборів в Німеччині, Угорщина відмовляється від української ГТС, ультиматум Сербії НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 27 вересня: результати виборів в Німеччині, Угорщина відмовляється від української ГТС, ультиматум Сербії НАТО
Дата публікації
Категорія
Угорщина підписала контракт з "Газпромом"
Росія буде поставляти газ угорцям в обхід України: у Києві заговорили про повну зупинку транзиту
Дата публікації
Категорія
Торгові мережі Великобританії страждають через збої в поставках товарів
Британці цілком серйозно можуть залишитися без їжі: причиною тому відсутність вуглекислого газу
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Категорія
Будівля німецького парламенту
Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні