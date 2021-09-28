Яке свято 28 вересня: народні прикмети і заборони

28 вересня отримало в народі назву день Микити-гусятника.

У вівторок, 28 вересня, православна церква вшановує пам’ять святого великомученика Микити Готського. У народі день отримав назву Микити-гусятника.

Святий Микита був готом за походженням. Жив він на берегах Дунаю. Спільно з готським єпископом Вульфілою він поширював християнство серед своїх одноплемінників. Коли до влади прийшов правитель-язичник Атанаріх, святий продовжував проповідувати християнство і відмовлявся відректися від своєї віри. За це він був узятий під варту і відданий різним мукам, які стійко переніс. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті.

Святий Микита

На Русі були впевнені, що в цей день варто піти полювати на гусей. Крім гусячого полювання на Микиту влаштовували гусячі бої.

На Микиту прибирали ріпу, обрізали корінь і бадилля. Ще в цей день стригли овець, які до настання справжніх холодів встигали обрости новою шерстю.

Що не можна робити 28 вересня:

У цей день ні в якому разі не можна смітити грошима, робити спонтанні покупки і давати в борг малознайомим людям.

Не слід давати гучних обіцянок.

Не рекомендується цього вівторка надягати старі або брудні речі.

Не можна лаяти себе в цей день.

Не рекомендується робити прибирання по дому.

Заборонено стригти і фарбувати волосся, грати весілля.

Народні прикмети:

Дощ іде — до пізньої і сирої весни.

Багато мурашників в лісі — до холодної зими.

Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.

Дикі гуси на землі сидять — до теплої осені.

Качки пірнають в ставку — до дощу.

Якщо погода ясна — на наступний день буде вітряно.

Дощова погода — до пізньої і сирої весни.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.