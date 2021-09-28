Яке свято 28 вересня: народні прикмети і заборони
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 23
28 вересня отримало в народі назву день Микити-гусятника.
У вівторок, 28 вересня, православна церква вшановує пам’ять святого великомученика Микити Готського. У народі день отримав назву Микити-гусятника.
Святий Микита був готом за походженням. Жив він на берегах Дунаю. Спільно з готським єпископом Вульфілою він поширював християнство серед своїх одноплемінників. Коли до влади прийшов правитель-язичник Атанаріх, святий продовжував проповідувати християнство і відмовлявся відректися від своєї віри. За це він був узятий під варту і відданий різним мукам, які стійко переніс. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті.
На Русі були впевнені, що в цей день варто піти полювати на гусей. Крім гусячого полювання на Микиту влаштовували гусячі бої.
На Микиту прибирали ріпу, обрізали корінь і бадилля. Ще в цей день стригли овець, які до настання справжніх холодів встигали обрости новою шерстю.
Що не можна робити 28 вересня:
- У цей день ні в якому разі не можна смітити грошима, робити спонтанні покупки і давати в борг малознайомим людям.
- Не слід давати гучних обіцянок.
- Не рекомендується цього вівторка надягати старі або брудні речі.
- Не можна лаяти себе в цей день.
- Не рекомендується робити прибирання по дому.
- Заборонено стригти і фарбувати волосся, грати весілля.
Народні прикмети:
- Дощ іде — до пізньої і сирої весни.
- Багато мурашників в лісі — до холодної зими.
- Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.
- Дикі гуси на землі сидять — до теплої осені.
- Качки пірнають в ставку — до дощу.
- Якщо погода ясна — на наступний день буде вітряно.
- Дощова погода — до пізньої і сирої весни.
Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-