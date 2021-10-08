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Хворій коронавірусом Ларисі Гузєєвій стало гірше: лікарі відзначають негативну динаміку

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Стан Лариси Гузеевой стрімко погіршується Новина оновлена 08 жовтня 2021, 19:26
Стан Лариси Гузеевой стрімко погіршується

З 1 жовтня у телеведучої значно збільшилось ураження легень.

В кінці вересня відома російська телеведуча Лариса Гузєєва була госпіталізована в одну з московських клінік з коронавірусом. Артистці було призначено консервативне лікування і дихальну гімнастику. Однак з кожним днем Гузєєвій ставало гірше.

Станом на 1 жовтня у Гузєєвої було діагностовано ураження 7% легень, проте з кожним днем цей показник зростав. Тому їй був призначений препарат для тяжкохворих.

Але ці ліки не допомогли поліпшити стан телеведучої. На 8 жовтня у Лариси Гузєєвої уражено 65% легень. Більш того, лікарі відзначають у неї негативну динаміку. Зараз Гузєєва проходить дихальну гімнастику, за нею спостерігають і контролюють всі лабораторні показники.

Доктора відзначають, що якщо сатурація опуститься нижче 95, то провідною проведуть лікування киснем.

Відзначимо, що крайній пост Гузєєвої в Інстаграм датується 29 вересня. У своєму пості телеведуча подякувала своїх підписників за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання.

Раніше, "Телеграф" писав, що російського актора театру і кіно Валерія Гаркаліна перевели на апарат ШВЛ через те, що ураження його легких становить 75-85%. Відзначимо, що актор з 2 жовтня знаходиться в лікарні з COVID-19.

Теги:
#Телеведуча #Лариса Гузєєва #Коронавірус #Російська телеведуча
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