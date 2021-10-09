Яке свято 9 жовтня: народні прикмети і заборони

Цієї суботи небажано вживати алкогольні напої.

У суботу, 9 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола Іоанна Богослова. Також в цей день у православному світі заведено поминати покійних — відмічається Покровська поминальна субота.

Іоанн Богослов — один з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Єдиний з апостолів, хто помер своєю смертю. Після Вознесіння Ісуса Христа він залишився в Єрусалимі, піклуючись про Богородицю і служачи Їй. Попри постійні гоніння він продовжував проповідувати свою віру. Незадовго до своєї кончини апостол знаходився в місті Ефесі, де він написав одне з чотирьох Євангелій.

Іоанн Богослов вважається наставником іконної справи.

Селяни в цей день топили печі. Вони вірили, що світло від вогнища притягне в сім’ю добробут.

Святому Іоанна Богослова моляться про те, щоб всі труднощі і негаразди обійшли стороною тих, хто вирушає в дорогу. А люди творчих професій просять у нього натхнення.

Що не можна робити:

Не можна побиватися за покійними і говорити про померлих погано.

Заборонено в цей день випивати, особливо на кладовищах.

Не рекомендується відкривати будинку вікно або кватирку надовго.

Не слід здійснювати маніпуляції з волоссям.

Якщо задумали кудись йти, краще відкласти це на інший день.

Не варто сваритися з родичами і з’ясовувати відносини.

Не можна їсти цибулю і часник.

Сьогодні не варто різати нічого ножем.

Не надягайте в цей день старе і незручне взуття.

Народні прикмети:

Якщо в цей день іде дощ, то ще протягом трьох тижнів буде дощова погода. Якщо в цей день випав сніг, то зима почнеться з Михайлового дня (21 листопада). Дощ зі снігом 9 жовтня віщують, що в січні буде три сильних відлиги. Тепло і сонячно — червень буде холодним і дощовим. Тетерева на верхівках дерев сидять — погода ясною буде. Рожевий захід — до вітрів. Якщо під час заходу сонця небо в серпанку, то буде негода. Яскраві зірки — на гарну погоду, тьмяні — до дощу або снігу. Сильний листопад — до похолодання і швидкого настання зими. Сонце за хмари сідає — до дощу, в хмару — до негоди. Якщо граки полетіли, то скоро сніг випаде.

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