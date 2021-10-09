Яке свято 9 жовтня: народні прикмети і заборони
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Цієї суботи небажано вживати алкогольні напої.
У суботу, 9 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола Іоанна Богослова. Також в цей день у православному світі заведено поминати покійних — відмічається Покровська поминальна субота.
Іоанн Богослов — один з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Єдиний з апостолів, хто помер своєю смертю. Після Вознесіння Ісуса Христа він залишився в Єрусалимі, піклуючись про Богородицю і служачи Їй. Попри постійні гоніння він продовжував проповідувати свою віру. Незадовго до своєї кончини апостол знаходився в місті Ефесі, де він написав одне з чотирьох Євангелій.
Селяни в цей день топили печі. Вони вірили, що світло від вогнища притягне в сім’ю добробут.
Святому Іоанна Богослова моляться про те, щоб всі труднощі і негаразди обійшли стороною тих, хто вирушає в дорогу. А люди творчих професій просять у нього натхнення.
Що не можна робити:
- Не можна побиватися за покійними і говорити про померлих погано.
- Заборонено в цей день випивати, особливо на кладовищах.
- Не рекомендується відкривати будинку вікно або кватирку надовго.
- Не слід здійснювати маніпуляції з волоссям.
- Якщо задумали кудись йти, краще відкласти це на інший день.
- Не варто сваритися з родичами і з’ясовувати відносини.
- Не можна їсти цибулю і часник.
- Сьогодні не варто різати нічого ножем.
- Не надягайте в цей день старе і незручне взуття.
Народні прикмети:
- Якщо в цей день іде дощ, то ще протягом трьох тижнів буде дощова погода.
- Якщо в цей день випав сніг, то зима почнеться з Михайлового дня (21 листопада).
- Дощ зі снігом 9 жовтня віщують, що в січні буде три сильних відлиги.
- Тепло і сонячно — червень буде холодним і дощовим.
- Тетерева на верхівках дерев сидять — погода ясною буде.
- Рожевий захід — до вітрів.
- Якщо під час заходу сонця небо в серпанку, то буде негода.
- Яскраві зірки — на гарну погоду, тьмяні — до дощу або снігу.
- Сильний листопад — до похолодання і швидкого настання зими.
- Сонце за хмари сідає — до дощу, в хмару — до негоди.
- Якщо граки полетіли, то скоро сніг випаде.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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