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Яке свято 9 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Якщо на Іоанна Богослова тепло, зими буде теж теплою.
Якщо на Іоанна Богослова тепло, зими буде теж теплою.

Цієї суботи небажано вживати алкогольні напої.

У суботу, 9 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола Іоанна Богослова. Також в цей день у православному світі заведено поминати покійних — відмічається Покровська поминальна субота.

Іоанн Богослов — один з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Єдиний з апостолів, хто помер своєю смертю. Після Вознесіння Ісуса Христа він залишився в Єрусалимі, піклуючись про Богородицю і служачи Їй. Попри постійні гоніння він продовжував проповідувати свою віру. Незадовго до своєї кончини апостол знаходився в місті Ефесі, де він написав одне з чотирьох Євангелій.

Іоанн Богослов вважається наставником іконної справи.
Іоанн Богослов вважається наставником іконної справи.

Селяни в цей день топили печі. Вони вірили, що світло від вогнища притягне в сім’ю добробут.

Святому Іоанна Богослова моляться про те, щоб всі труднощі і негаразди обійшли стороною тих, хто вирушає в дорогу. А люди творчих професій просять у нього натхнення.

Що не можна робити:

  • Не можна побиватися за покійними і говорити про померлих погано.
  • Заборонено в цей день випивати, особливо на кладовищах.
  • Не рекомендується відкривати будинку вікно або кватирку надовго.
  • Не слід здійснювати маніпуляції з волоссям.
  • Якщо задумали кудись йти, краще відкласти це на інший день.
  • Не варто сваритися з родичами і з’ясовувати відносини.
  • Не можна їсти цибулю і часник.
  • Сьогодні не варто різати нічого ножем.
  • Не надягайте в цей день старе і незручне взуття.

Народні прикмети:

  1. Якщо в цей день іде дощ, то ще протягом трьох тижнів буде дощова погода.
  2. Якщо в цей день випав сніг, то зима почнеться з Михайлового дня (21 листопада).
  3. Дощ зі снігом 9 жовтня віщують, що в січні буде три сильних відлиги.
  4. Тепло і сонячно — червень буде холодним і дощовим.
  5. Тетерева на верхівках дерев сидять — погода ясною буде.
  6. Рожевий захід — до вітрів.
  7. Якщо під час заходу сонця небо в серпанку, то буде негода.
  8. Яскраві зірки — на гарну погоду, тьмяні — до дощу або снігу.
  9. Сильний листопад — до похолодання і швидкого настання зими.
  10. Сонце за хмари сідає — до дощу, в хмару — до негоди.
  11. Якщо граки полетіли, то скоро сніг випаде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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