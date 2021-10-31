На Сонці стався великий спалах: як він позначиться на людях

На Сонці стався великий спалах, який досяг Землі в суботу і може викликати північне сяйво

Жовтень цього року виявився "щедрим" на спалахи на Сонці. Один із найбільших стався у четвер. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) останній спалах на Сонці може стати причиною сильних геомагнітних бур у суботу та неділю. Шкала геомагнітних бур варіюється від G1, або незначної бурі, до G5 — екстремальної бурі.

Про це пише CNN.

Ця геомагнітна буря може спричинити порушення напруги та помилкові спрацьовування деяких захисних пристроїв, попереджає NOAA. Вона також може призвести до відключення високочастотного радіозв’язку та втрати радіозв’язку на освітленій Сонцем стороні Землі.

Найбільш помітний ефект від геомагнітної бурі, що насувається, полягає в тому, що вона, швидше за все, посилить північне сяйво, зробивши його видимим на більшій частині території США і Європи.

Прогноз Геофізичного інституту Аляскінського університету в Фербенкс вказує, що, якщо дозволить погода, північне сяйво можна буде побачити як у північних штатах Америки, так і в південних. Крім того, на території Європи північне сяйво може бути видно з усієї території Норвегії, Швеції та Фінляндії та навіть на півдні Шотландії й Росії. Також його може бути видно на горизонті в Ірландії та Німеччині.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як захиститися від магнітних бур метеозалежним людям.