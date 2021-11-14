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Прогноз Таро на тиждень: одним карти пророкують приємну звістку, іншим – хворобливі розриви

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Одна з цих карт підкаже, що чекає на Вас на цьому тижні
Одна з цих карт підкаже, що чекає на Вас на цьому тижні

Цього тижня трактування карток неоднозначне

Третій тиждень листопада принесе багатьом людям важкі випробування та неприємні новини, і лише для деяких приготував маленькі сюрпризи, — можливо, в цьому винен коридор затемнень, який починається 19 листопада.

"Телеграф" склав прогноз Таро, на що чекати з 15 по 21 листопада включно.

Зараз просимо Вас відключити голову і однією тільки силою інтуїції вибрати одну з трьох карток на малюнку нижче:

Вибирайте не замислюючись
Вибирайте не замислюючись

Тепер подивіться, що за карта ховалась під обраною сорочкою:

Ті ж карти лицьовою стороною
Ті ж карти лицьовою стороною

А тепер ми розповімо, що означає кожна із трьох карток.

Паж Кубків

На цій карті молодий невинний хлопець стоїть на узбережжі і дивиться на рибку, що виглядає з кубка. Його ніби просять про послугу, при цьому він почувається пов’язаним з тим, хто просить.

У карти може бути ряд різних значень, але всі вони мають позитивний сенс. Можливо, Ви отримаєте приємну несподівану звістку аж до новини про заручини, або прийде ідея рішення, яка давно була Вам потрібна.

Ще одне значення, що Ваші природні таланти в гуманітарних науках, артистизмі чи творчості зможуть принести багаті плоди, якщо Ви докладете до них зусиль.

Трійка Кубків (Владика Достатку)

На карті зображено трьох дівчат, які танцюють і нібито напувають один одну з чаш. У звичайному значенні вона віщує "щасливий кінець" — одужання від хвороби, успішне завершення великої справи, заручини, поява коханої людини, тощо.

Але в нашому випадку карта випала перевернутою, що означає "нещасливий кінець".

Любовний зв’язок може обірватися від надлишку почуттів, можуть початися проблеми зі здоров’ям через погані звички, у стосунках може з’явитися "третій зайвий" або за спиною почнуть ходити чутки, — у будь-якому випадку, Вам слід поберегти себе цього тижня.

Повішений

Ця карта містичним чином випадає третьою вже другий тиждень поспіль. Незважаючи на похмуру назву, в ній глибокий зміст, — на ній зображена людина, підвішена за ноги, але жива, яка повністю зреклася чогось меншого для більшого блага, стала мудрішою, але заради цього призупинила своє життя.

Якщо Ви обрали цю карту, на цьому тижні у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чотирьом знакам Зодіаку 2022 рік Чорного Тигра принесе приємні несподіванки.

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#Прогноз Таро
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