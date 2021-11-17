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Відома російська телеведуча померла від коронавірусу у 41-річному віці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Христина Асмаловська померла від коронавірусу Новина оновлена 17 листопада 2021, 12:13
Христина Асмаловська померла від коронавірусу

Коронавірус не шкодує нікого.

У вівторок, 16 листопада, не стало відомої російської телеведучої дитячої програми "АБВГДейка" та актриси Христини Асмаловської. Артистка померла від коронавірусу у 41-річному віці.

Про смерть Асмаловської повідомила її колега з телепрограми Тетяна Черняєва на своїй сторінці у Фейсбуку.

"Ютуб надовго збереже її в пам’яті і разом із "Крістіною Олексіївною" ще не одне покоління наших малюків готуватимуться до школи" — написала Черняєва, зазначивши, що Асмаловську всі любили та поважали.

Також Тетяна Черняєва зазначила, що її колега не була щеплена.

А в коментарі для РБК, Черняєва зазначила, що Асмаловська перед смертю була двічі госпіталізована. Вперше з каменем у жовчному міхурі, а вдруге з підозрою на COVID-19, адже після першої виписки телеведучої стало погано і вона почала задихатися. Останні дні свого життя Асмаловська провела у реанімації, підключена до апарату ШВЛ.

Христина Асмаловська — професійна танцівниця, майстер спорту з бальних танців, ведуча дитячої телепередачі "АБВГДейка", учасниця проєкту "Танці зі зірками (Росія)", а також актриса. Фільмографія Асмаловської на жаль невелика і нараховує роботу лише у двох серіалах — "Моя прекрасна няня" та "Ад'ютанти кохання".

Христина Асмаловська танцювала з Маратом Башаровим
Христина Асмаловська танцювала з Маратом Башаровим

Раніше "Телеграф" писав, що у лікарні з 75-85% ураженням легень перебуває 67-річний Валерій Гаркалін. Щоб стабілізувати стан актора, його підключили до апарату ШВЛ, а потім ввели у штучну кому. До середини листопада у Валерія Борисовича почалося ускладнення: у нього розвинувся тромбоз артерій рук, що може спричинити ампутацію.

Теги:
#Смерть #Телеведуча #Коронавірус
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