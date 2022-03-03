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"Кохання це... робити разом коктейлі": українці створили зворушливі листівки про війну з рф

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Любов — це Україна! Новина оновлена 03 березня 2022, 07:55
Любов — це Україна!

І хоча День усіх закоханих вже минув, такі листівки наразі є вельми необхідними

Українці попри жахливі обстріли та значні втрати продовжують зберігати бойовий дух та не збираються здаватися російському ворогу. Для підняття настрою використовуються жарти та фотожаби, а також створюються нові концепти. Як, наприклад, збірник листівок Love is по прикладу вкладишів у однойменні жуйки.

Підбіркою таких надихаючих зображень щодо війни в Україні поділився на своїй сторінці журналіст Ігор Мосійчук.

Враховуючи настрої українських громадян, наразі хвилювання та турбота про близьких виражаються не лише у постійних запитаннях "Як ти?" На думку автора листівок, любов у нашій країні нині можна виміряти подарунком "Джавеліна", спільним спогляданням на палаючу російську техніку, а також пошук більш зручного місця у бомбосховищі для свого обранця чи обраниці.

Говорити про листівки можна довго, але в цьому випадку ми вважаємо, що на подібне краще дивитися. Отож, що таке кохання по-українськи під час війни?

Кохайте і будьте коханими! А все інше — буде Україна!

Нагадаємо, що для кращого настрою можна також переглянути підбірку мемів та жартів щодо російських військових в Україні, яку робив "Телеграф".

Крім цього ми показували, якими бордами зустрічають окупантів різні українські міста.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Любов, кохання #Листівки
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