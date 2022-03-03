Усик сказав, чи готовий вбивати росіян

Спортсмен розповів, що має намір робити у разі загрози його життю та життю його близьких

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик, який нещодавно приєднався до територіальної оборони Києва, даючи інтерв’ю по відеозв’язку журналісту CNN розповів, що готовий забрати життя, якщо буде потрібно.

"Якщо вони захочуть позбавити мене життя або життя моїх близьких, мені доведеться це зробити, але я не хочу цього. Я не хочу стріляти, я не хочу нікого вбивати, але якщо мене вбиватимуть, у мене не буде вибору", — сказав він.

Попри жахливу ситуацію, в якій зараз опинилися багато українців, Усик каже, що не боїться.

"Можливо, це прозвучить сентиментально, але душа моя належить Господу, а тіло моє і честь моя належать моїй країні, моїй сім’ї. Так що страху немає, зовсім ніякого страху. Є тільки подив... — як це може бути у 21 столітті?", — задається питанням Усик.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко закликали країни Заходу завдати жорсткого удару по економіці росії.

Тим часом усе нові й нові російські солдати прозрівають в українському полоні. Так, на восьмий день повномасштабного вторгнення росії в Україну в мережі з’явилися чергові записи розмов російських полонених.