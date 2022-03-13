Путіна можуть убити вже у березні, а війна закінчиться не так швидко, — астролог Влад Росс зробив прогноз

За словами Росса, росія програє Україні у війні

У найближчі сім днів війна в Україні, яку 24 лютого розв’язала росія, не вщухне, але наприкінці березня є ймовірність смертельного замаху на кривавого диктатора володимира путіна. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий астролог Влад Росс.

Так, за словами Росса, попереду очікується найгарячіший тиждень. Можливі обстріли Києва, Дніпра та Одеси. Крім того, астролог упевнений, що про загрозу Третьої світової війни може говорити ракетний обстріл консульства США в Іраку з боку Ірану.

"Ще й Китай може вплутатися. Тому все розгорається. Війна набуває дещо затяжного характеру", — зазначає астролог.

Коли закінчиться війна в Україні — прогноз астролога

Все може змінитися, розповідає Росс, наприкінці березня – на початку квітня. Астролог каже, що після 28 березня путін може ухвалити рішення про нездатність його армії завоювати Україну. Після чого є ймовірність вже прийнятних переговорів з Україною, під час яких можна буде вести мову про закінчення гарячої стадії.

"Почнеться холодніше протистояння. І далі путін може переключити свій погляд на американців, а також їхніх союзників по НАТО", — додав Росс.

При цьому астролог не заперечує можливості початку ядерної війни. Оскільки Марс у другій половині травня – на початку червня входить у вогненебезпечний Овен.

Росс додає, що становище зірок свідчить, що спад військової активності відбудеться у ретроградності Марса. Так, планета сповільнить свій рух у жовтні, а в листопаді — настане ретроградна фаза.

За прогнозом Росса, Україна переможе у війні, є ймовірність повернення анексованої території Кримського півострова.

Коли помре путін – думка астролога

Рос упевнений, що тільки людина з шизофренією і на четвертій стадії раку, якій нічого втрачати, могла піти з війною проти України.

Астролог цитує французького алхіміка Нострадамуса, знаменитого своїми пророцтвами.

"Центурія 10 катрен 72 каже, що "цар жаху й терору спуститься з небес у 7 місяці 1999 року". Тобто у серпні, коли прийшов до влади путін. 9 серпня — саме в цей час при сонячному жахливому затемненні він був призначений у наступники Єльциним", — розповів Росс.

За словами астролога, і Нострадамус, і Ванга мали пророцтва, які можуть вказувати на початок ядерної війни. Рос заявив, що саме цього року путін може зробити тактичний ядерний удар і застосувати атомну зброю.

"Нострадамус писав, що путін буде щасливо правити від Марса до Марса — від березня до березня (Першою особою держави путін став 31 грудня 1999 року, як виконуючий обов’язки президента після відставки Бориса Єльцина. 26 березня 2000 року — обраний президентом Росії, вступив на посаду 7 травня. — Ред). Є велика ймовірність того, що він може бути усунений у березні-місяці. Я дуже хочу бути солідарним з Нострадамусом і припустити, що в березні цього року путіна ліквідують", — сказав Росс.

Астролог додав, що гороскоп путіна вказує на руйнування, що відбуваються усюди, де опиняється ця людина.

"Після путіна росії не буде. Будуть незалежні держави, наприклад, Татарстан, Дагестан, Ічкерія, Сахалін, Уральська республіка…", — зазначив Росс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог Аріна Артурівна не заперечує ймовірності вступу України до НАТО та ЄС у найближчому майбутньому.