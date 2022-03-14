Коли завершиться війна в Україні та які міста найбільше постраждають: прогноз астролога

За словами астролога, обстановка навколо Києва стане менш напруженою на початку квітня

Закінченню війни, яку розпочала 19 днів тому Росія проти України, можуть допомогти економічні обмеження РФ і дефіцит озброєння, а ось смерть Путіна очікується у 2023 році на тлі проблем зі здоров’ям чи отруєння. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла астролог Юлія Шульгата.

Астролог вважає, що 12 квітня 2022 року о 16:41 за Києвом (точний момент) повторюється період, коли було підписано Паризький мирний договір 22 березня 1856 року після закінчення Кримської війни. На думку Шульгатої, ті самі події в Україні після закінчення війни повторяться і зараз.

"Наразі війна в Україні буде доти, доки Росія матиме ресурс воювати — зброю. Зі зброєю, судячи з усього, їй допомагає Китай та Індія. Ситуація склалася таким чином, що Китай допомагає Росії через свій конфлікт зі США з островом Тайвань. У той же час, на думку Китаю, завдання полягає у зменшенні ресурсу та створенні фінансових проблем у США, через що (у тому числі) все це і відбувається. Тобто Китай є підтримкою для РФ", — повідомила астролог. .

З тієї ж причини, додає Шульгата, Путін зараз намагається перенаправити військовий і фінансовий ресурс США до Іраку, Ірану й може торкнутися і Сирії. На думку астролога, Індія стає опорою зі зброєю у всіх діях Путіна в Іраку, Ірані та Сирії.

Крім того, стверджує Шульгата, усвідомлено дав свої території для обстрілів Лукашенко, і він також, схоже, піде під суд.

"Головним моментом для припинення війни в Україні є відсутність ресурсу в РФ і її економічна ізоляція від світу, також відхід її президента, — підкреслила Шульгата. — Хочу зауважити, що в багатьох містах, де йдуть сильні обстріли, є ті люди, які здали позиції, почали працювати, дали наведення, у тому числі для обстрілів. Такі люди є і в інших областях. І зараз йде їх активний пошук і усунення — це також є дуже важливою частиною у тому, що відбувається”.

Які міста під ударом: астрологічний прогноз для України

Астролог охарактеризувала, як може складатися ситуація в основних українських містах:

Херсон — на цей момент окупантам складно взяти місто, оскільки їхні спроби ламаються про небажання його мешканців, зокрема вони не мають ресурсу і прав, щоб спробувати зробити це. Будь-які спроби масово змінити це і захопити райони припинятимуться, тобто їх приберуть. Намагання вплинути на народ можуть закінчитися 22 квітня 2022 року. Вирішальну роль тут грає влада міста та люди з конкретними цілями.

Донецька область – з 5-12 квітня – вирішальні дні. З 26 серпня по 27 грудня можливо посилення військових дій із боку РФ. У цій галузі народ чинить дуже сильний опір і боротьбу з ворогами.

Маріуполь — із 28 березня мають припинити руйнувати місто. РФ стоїть питання у повному його руйнуванні. Є ймовірність, що 15 березня вдасться надати гуманітарну допомогу. Тут теж проблема у тих людях, хто здав різні позиції.

Одеса хочуть взяти місто, але дуже навряд чи зможуть до нього зайти. Сильним опором для окупантів є його мешканці.

Київська область – ситуація зміниться до 4 квітня.

Харківська область – напружений період з 7 по 12 квітня.

Чернігівська область – напруга йде 12 березня.

Дніпропетровська область – напруга піде 5 квітня.

"Загалом усе залежить від багатьох обставин, описаних раніше", — уточнила Шульгата.

Коли може статися смерть Путіна – прогноз астролога

За словами Шульгатої, у Путіна зараз проблема з отриманням ліків для лікування онкології, які допомагають підтримувати здоров’я, дають головний ресурс для життя. Піковий момент напруги у зв’язку з цим, зазначає астролог, буде 31 березня 2022 року, який розпочався з 4 лютого 2022 року.

Крім того, вона вказала на такі періоди:

З 22 березня по 1 квітня нинішнього року проблеми на посаді, в отриманні лікування, також це момент загострення генетичних захворювань нирок. З 9-11 березня почалося напруження, яке могло дати інсульт, проблему з тиском, а також порушення координації, вестибулярного апарату, а також це загострення психічних розладів — утворюється образа і гнів.

За словами астролога, до кінця січня 2023 року є сильна ймовірність смерті через всі ці фактори зі здоров’ям. Є ймовірність того, що Путіна можуть отруїти.

Раніше астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може Путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.