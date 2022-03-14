путін принесе багато бід, але і сам кінчить погано — прогноз Таро

Зрештою тиранія путіна може викликати заколот

На 19-й день військових дій росії проти України на тлі чуток про можливу смертельну хворобу кривавого диктатора володимира путіна все більшій кількості людей цікаво, чим це все закінчиться, і чи скоро він помре.

"Телеграф" спробував з’ясувати це у карт Таро.

Ми розклали карти в Кельтський Хрест, і ось як вони лягли:

У такому розкладі кожна карта відповідає за різні аспекти, нам цікаві центральні та верхні карти.

У самому центрі дві перехрещені карти говорять про те, що причини сьогоднішніх подій, тобто війни, складно пояснити однозначно, проте головна перешкода на даний момент, що путін загруз у своїх ілюзіях і відмовляється прислухатися до голосу розуму. Він ніби створив у голові свій вигаданий світ, що має мало спільного з реальністю, і навіть сам нездатний пояснити мотиви свого терору та злочинів. Однак він упевнений у своїй правоті та майбутньому успіху, хоча насправді розв’язка скоріш за все буде протилежною.

Праворуч та зверху лежать перевернені карти п’ятірка та паж мечів. Вони обидві відповідають на запитання про те, що може чекати в найближчому майбутньому, і пророкують траур, погані новини, що путін у всій красі покаже світові своє справжнє обличчя, наскільки він цинічний, жорстокий, нетерпимий і непередбачуваний.

Читайте також: Категорія Політика Путін вирішив, як помиратиме. Зупиніть його! — звернення полковника ФСБ Кривава війна в Україні поставила світ на межу виживання. Виявляється, бажання президента Росії Володимира Путіна завоювати країну-сусідку має своє пояснення — йому нема чого втрачати, він смертельно хворий. До нас звернувся один із російських силовиків із проханням опублікувати його лист. У Росії ж переважну більшість сайтів прикрили або прикриють після публікації такого матеріалу.

Тепер звернемо увагу на три верхні карти у правому ряду.

Вони кажуть, що навколишні країни бачать нашу відвагу і шляхетність, і гідно їх оцінюють, і надія українців зараз — у тому, щоб покладатися на свою хоробрість і здоровий глузд, вірити у свої сили.

Найвища карта підказує, яким буде остаточний результат. Бажання повернути втрачене підштовкне путіна до безпосередньої тиранії, що швидше за все викличе страйки, заколоти і може навіть революцію. Поки не все втрачено, але чи зможе кривавий диктатор почути голос розуму і зупинитися, залежить тільки від нього. Також найближчим часом продовжаться проблеми президента рф зі здоров’ям, та поки карти не вказують на смерть.

Нагадаємо, раніше відомий астролог пророкував "Телеграфу", що путін може померти вже в найближчі кілька місяців, і незабаром у рф може початися велика війна.