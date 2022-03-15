Рус

Все у г*вні: відомий артист історією з життя розкрив усю сутність росіян (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2938
Світлаков колись уже виконував образ середньостатистичного росіянина у "Нашій Раші" Новина оновлена 15 березня 2022, 07:44
Світлаков колись уже виконував образ середньостатистичного росіянина у "Нашій Раші"

Громадяни країни-агресора не вміють визнавати помилок чи нести за них відповідальність

Російський кіноактор Сергій Світлаков вважає, що життя в Росії схоже на плацкартний вагон. Все тому, що в такому виді транспорту, особливо, якщо він курсує кілька діб, можна побачити все — від весілля та до поніжовщини. Проте є й моменти, які дуже точно характеризують менталітет росіян.

Про це Світлаков розповів під час чергового інтерв’ю для російського ТБ, повідомляє "Телеграф".

Артист поділився невеликою історією з життя, яке йому розповіла знайома, яка працювала у поїзді, який їздив росією до трьохдобових рейсів.

За його словами, в одну з таких поїздок до начальника вагона прибігла провідниця і повела за собою, щоб показати кричуще порушення дисципліни.

"Відкривають тамбур, а там весь тамбур змазаний г*вном. Просто ось весь, руками, зверху вниз… — пояснив Світлаков. — І стоїть мужик. Йому, відповідно, (говорять): чуєш, мужику, ти що, ох*їв?.. А він геніальну фразу видає: "А ти доведи, що це я". Ось у цій ситуації — все, розумієш? Це і є частина нашого менталітету".

Така поведінка справді вельми характерна для росіян, що показує і нинішня війна з Україною, в якій вони безсумнівно перекручують факти. Мало того, що вони заявляють, ніби не стріляють по цивільних об’єктах, так вони ще й нахабно брешуть про інші моменти. Наприклад, про обстріл пологового будинку в Маріуполі, який в Росії назвали розправою над українськими військовими націоналістами.

Теги:
#Росія #Росіяни #Актор #Сергій Свєтлаков #Менталітет
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Україна
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Палаюча техніка окупантів
Російські війська втрачають людей та техніку: оперативна інформація з фронту на ранок 15 березня
Дата публікації
Категорія
Влада України начебто вирішила підтримати громадян і бізнес на період воєнного стану
Скасування акцизу на паливо та зменшення ПДВ: що не так із планами влади знизити податки на час війни
Дата публікації
Категорія
Російські війська в Україні
Резерви закінчилися: росіяни вже ввели в Україну всі боєздатні війська
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України