Все у г*вні: відомий артист історією з життя розкрив усю сутність росіян (відео)
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Громадяни країни-агресора не вміють визнавати помилок чи нести за них відповідальність
Російський кіноактор Сергій Світлаков вважає, що життя в Росії схоже на плацкартний вагон. Все тому, що в такому виді транспорту, особливо, якщо він курсує кілька діб, можна побачити все — від весілля та до поніжовщини. Проте є й моменти, які дуже точно характеризують менталітет росіян.
Про це Світлаков розповів під час чергового інтерв’ю для російського ТБ, повідомляє "Телеграф".
Артист поділився невеликою історією з життя, яке йому розповіла знайома, яка працювала у поїзді, який їздив росією до трьохдобових рейсів.
За його словами, в одну з таких поїздок до начальника вагона прибігла провідниця і повела за собою, щоб показати кричуще порушення дисципліни.
"Відкривають тамбур, а там весь тамбур змазаний г*вном. Просто ось весь, руками, зверху вниз… — пояснив Світлаков. — І стоїть мужик. Йому, відповідно, (говорять): чуєш, мужику, ти що, ох*їв?.. А він геніальну фразу видає: "А ти доведи, що це я". Ось у цій ситуації — все, розумієш? Це і є частина нашого менталітету".
Така поведінка справді вельми характерна для росіян, що показує і нинішня війна з Україною, в якій вони безсумнівно перекручують факти. Мало того, що вони заявляють, ніби не стріляють по цивільних об’єктах, так вони ще й нахабно брешуть про інші моменти. Наприклад, про обстріл пологового будинку в Маріуполі, який в Росії назвали розправою над українськими військовими націоналістами.