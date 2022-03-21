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Мольфарка розповіла, коли українці виженуть окупанта зі своєї землі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мольфарка розповіла, коли українці виженуть окупанта зі своєї землі Новина оновлена 21 березня 2022, 13:41

Знахарка впевнена, війна закінчиться перемогою України.

Знати коли закінчиться війна вже третій тиждень мріє кожен українець. Українські політики зазначають, що до літа російські війська вже покинуть територію України, і це підтверджує українська мольфарка, знахарка, цілителька та переможниця проєкту "Битва екстрасенсів" Олена Стеценко. Вона впевнена вже у травні ми відзначатимемо перемогу.

Свій прогноз знахарка озвучила у коментарі для "Телеграфа".

"Якщо дивитися на календарі і рахувати з 24 лютого, то ці 48 діб важкої ночі закінчаться 13-14 квітня. Тобто напади орди будуть до середини квітня, а потім ми поженемо їх до їхніх кордонів ще 45 діб. Отже, чекаємо на повне закінчення військових дій 30-31 травня", — зазначила Стеценко.

Зазначимо, що Олена Стеценко проживає неподалік Києва, і попри досить небезпечну ситуацію біля столиці, вона залишається вдома. Без діла не сидить, і всіляко допомагає переселенцям та військовим.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

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