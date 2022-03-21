Мольфарка розповіла, коли українці виженуть окупанта зі своєї землі

Знахарка впевнена, війна закінчиться перемогою України.

Знати коли закінчиться війна вже третій тиждень мріє кожен українець. Українські політики зазначають, що до літа російські війська вже покинуть територію України, і це підтверджує українська мольфарка, знахарка, цілителька та переможниця проєкту "Битва екстрасенсів" Олена Стеценко. Вона впевнена вже у травні ми відзначатимемо перемогу.

Свій прогноз знахарка озвучила у коментарі для "Телеграфа".

"Якщо дивитися на календарі і рахувати з 24 лютого, то ці 48 діб важкої ночі закінчаться 13-14 квітня. Тобто напади орди будуть до середини квітня, а потім ми поженемо їх до їхніх кордонів ще 45 діб. Отже, чекаємо на повне закінчення військових дій 30-31 травня", — зазначила Стеценко.

Зазначимо, що Олена Стеценко проживає неподалік Києва, і попри досить небезпечну ситуацію біля столиці, вона залишається вдома. Без діла не сидить, і всіляко допомагає переселенцям та військовим.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.