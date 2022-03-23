Коли Україна переможе у війні та чи є загроза Третьої світової: прогноз астролога

За словами астролога, після перемоги у війні на Україну чекає чимало успішних подій

До вересня російські військові можуть повністю покинути Україну після нашої перемоги у війні, а на росію попереду чекає повний крах і замах на її кривавого лідера – путіна. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астролога Аріни Артурівни.

За словами астролога, початок Третьої світової війни є малоймовірним. Тоді як Аріна Артурівна прогнозує, що друга половина березня та травень – найжорстокіший і найбільш вибухонебезпечний час. Тому на території України, на яку віроломно напала росія, можливий максимум військових дій. Астролог зазначає, що у великій напрузі опиняться кілька міст.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Повне звільнення України від російських військ, за словами астролога, очікується у серпні-вересні.

"У цей час Україна переможе, — підкреслила Аріна Артурівна. — Україна вступить до Євросоюзу і НАТО. Можливо, не відразу після війни. Але це точно станеться. Найважливіший рік в історії України – 2025. Загалом, на Україну чекає чимало успіху".

Тоді як росію, йдеться у прогнозі, чекає жахлива доля. Навесні – дефолт, а поєднання зовнішніх і внутрішніх лих призведе до краху суверенності держави. Астролог додала, що напруга й проблеми зберігатимуться до 2024 року, а відновлення росії займе 29 років.

"Те, що відбувається зараз — це просто "квіточки". Все найгірше — попереду. Злидні, безробіття, постійна нестача сировини і падіння рубля ... Вже в травні на росію чекають великі народні хвилювання. Але це — не найгірше в особистій історії путіна", — Розповіла астролог.

Так, зазначається, що у рф будуть спроби повалення влади. За словами астролога, там уже зараз плетуть клубок інтриг і зради.

Аріна Артурівна зазначила, що у будь-якому разі росія розпадеться і відбудеться розділ території. За словами астролога, на місці рф виникнуть якісь нові держави, вже ніколи не буде тієї росії, яку ми знали раніше.

Також астролог закликала Зеленського бути дуже акуратним до літа, особливо небезпечним періодом для життя українського президента називається травень.

При цьому астролог підкреслила, що імпічменту чинного гаранта або "заміни" влади в Україні не буде. Більш того, за її прогнозом, Зеленський може балотуватися на другий термін.

До 2024 року, стверджує астролог, путін сам залишить свою посаду або ж буде жорстко скинутий. Крім того, за її прогнозом, через рік, 2025-го, ймовірний ряд замахів на путіна, один з яких може стати успішним і призвести до смерті кривавого російського диктатора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська мольфарка Олена Стеценко зробила прогноз щодо подій в Україні та назвала ймовірну дату перемоги нашої країни.