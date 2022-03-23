Даша Астаф’єва зі сльозами на очах розповіла про ситуацію в Києві: літні люди вибирають із годівниць крихти хліба

Даша Астаф’єва в лавах волонтерів допомагає військовослужбовцям ЗСУ

Українська співачка, яка залишилася у Києві та в лавах волонтерів допомагає військовослужбовцям ЗСУ, зі сльозами на очах розповіла про те, що відбувається в українській столиці, яку регулярно обстрілюють російські окупанти.

Українська співачка поговорила із журналісткою Наталією Влащенко.

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"Хочеться заплакати, коли ми побачилися. Бачиш людей із минулого життя, і неможливо стримати емоції, сльози. Звичайно, складно. Час від часу не легше", — сказала заплакана Астаф’єва.

На запитання ведучої, чому вона не поїхала з Києва, сказала, що просто не уявляє, куди вона поїхала.

"А куди б я поїхала? Мені нікуди їхати. Мій дім тут, мої рідні тут. Я знаю, що будь-кому повинен хтось залишатися. Не залишатися ж боягузам і зрадникам", — сказала Астаф’єва.

Співачка у міру сил допомагає військовослужбовцям ЗСУ. Вона розповіла, що щодня чистить мішок картоплі. Також вона розповіла, що допомагає грошима людям похилого віку, оскільки їм нічого є і вони змушені обирати крихти хліба з годівниць. На цих словах співачка знову заплакала.

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