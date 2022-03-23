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Війна з росією: Астролог назвала найнебезпечніші для України місяці

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Анна Барабан Анна Барабан
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Астролог прогнозує, що росію попереду чекає повний крах Новина оновлена 23 березня 2022, 12:04
Астролог прогнозує, що росію попереду чекає повний крах

За її прогнозом, початок Третьої світової війни малоймовірний.

Українська мольфарка та переможниця проєкту "Битва екстрасенсів" Олена Стеценко впевнена, що вже у травні українці відзначатимуть перемогу над путінськими військами, українські політики зазначають, що до літа російські війська вже покинуть територію України, а ось астролог Арина Артурівна вважає, що травень для України буде найжорстокішим та вибухонебезпечнішим часом.

Про це йдеться у прогнозі Арини Артурівни.

Астролог зазначає, що у другій половині березня та у травні на території України ймовірний максимум військових дій, які триматимуть у напрузі та у великому кілька українських міст. Також Аріна Артурівна зазначає, що можливість початку Третьої світової війни є малоймовірною.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Також свій прогноз становив і астролог Влад Росс. Він назвав дату можливої смерті путіна і попередив про можливу провокацію росії щодо України.

Теги:
#Україна #Війна #Астролог #Астрологічний прогноз
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