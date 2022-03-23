Рус

"Київ за три дні" змінило "три кіло цукру в одні руки": у соцмережах знову сміються з окупантів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Об’єктом жартів стають вже як російські військові, так і звичайні цивільні Новина оновлена 23 березня 2022, 16:26
Об’єктом жартів стають вже як російські військові, так і звичайні цивільні

Українці навіть у найскладнішій ситуації знайдуть привід для жартів

Сумний стан російської економіки через запроваджені заходом санкції, а також черговий розгром окупантів під Чорнобаївкою на Херсонщині вкотре стали предметом для обговорення багатьох українців. Звичайно, не обійшлося без відмінних жартів і мемов, які зараз особливо допомагають справлятися зі стресом.

"Телеграф" зібрав невелику добірку гуморних картинок, які допоможуть розрядити обстановку та усвідомити, наскільки ж наші вороги ущербні.

Чому росії не виграти війну проти України?

Почнемо"розбір" з їхньої армії. Як відомо, у більшості російські нацисти сильно деморалізовані, а тому роблять багато помилок і здаються в полон. А деякі просто йдуть до Чорнобаївки, знову і знову.

Автор Олена Шіян
Автор Олена Шіян
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Binder
Автор Binder
Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook
Джерело — Мемаграм
Джерело — Мемаграм

Обговорюється в мережі також і загальне озброєння противника, і надходження можливого підкріплення для Росії з боку Білорусі.

Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes

Також величезним джерелом натхнення для українських мемологів є нинішня істерика росіян щодо цукру. Те, як вони готові битися посеред супермаркету за омріяний пакетик, не може не радувати. Втім, сміються в мережі та щодо інших санкцій, застосованих до Росії.

Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook
Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook
Взято з просторів Facebook

Якщо ж ви хочете ще посміятися, то пропонуємо вам ознайомитися з ще однією добіркою мемов і фотожаб, присвячених темі Чорнобаївки.

Теги:
#Росія #Цукор #Війна #Жарти #Гумор #Меми #Фотожаби #Чорнобаївка
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