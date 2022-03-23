Астаф’єва "наїхала" на вагітну Тодоренко за мовчання про війну (відео)

Екс-учасниця гурту NikitA засудила зірок, які не кажуть правду про війну в Україні

Відома українська співачка та модель Даша Астаф’єва, яка, попри обстріли Києва російськими загарбниками, не лише залишилася у столиці, а й допомагає військовослужбовцям ЗСУ. З початку війни зірка приєдналася до лав волонтерів.

Астаф’єва продовжує давати інтерв’ю, в яких засуджує мовчання своїх колег про те, що зараз відбувається в Україні, — обстрілюють мирні міста, знищують важливу інфраструктуру, вбивають простих українців, зокрема, невинних дітей.

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Співачка дала коментар Славі Дьоміну, де лайливо прокоментувала мовчання Світлани Лободи, Ані Лорак та скандальної телеведучої Регіни Тодоренко, яка, як ні в чому не бувало, продовжує жити в Москві та працювати на російських пропагандистських каналах.

"Для таких, які мовчать про якісь трансформаційні моменти, відведені найгарячіші куточки в пеклі. Блін, я сподіваюся, що так і буде. Що люди, які мовчать, або, бл*ть, тупі настільки, як це, бл*ть, тупа Регіна, бл*ть? Вона ж мама! Вона зараз вдруге вагітна. Як вона може мовчати? Я впевнена, що її батьки досі тут живуть. Як вона приїде в Одесу? Я думаю, вона ніколи не приїде в Одесу. І невже батьки до неї не донесли? Вони живуть в Одесі", — сказала Астаф’єва.

Нещодавно зірка Playboy давала інтерв’ю журналістці Влащенко. У розмові Астаф’єва зі сльозами на очах зізналася, чому не покинула Київ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рідне місто зреклося Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні.