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Відбудеться ключова подія: нумеролог назвав дату перемоги України у війні з росією

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Нумеролог зробив прогноз про закінчення війни Новина оновлена 28 березня 2022, 13:53
Нумеролог зробив прогноз про закінчення війни

Наприкінці квітня на українців чекає поворотний момент у війні з росією, вважає нумеролог

Трохи менше, ніж за місяць — 24 квітня, відбудеться подія, яка призведе Україну до перемоги у війні з росією. Повністю стріляти на той час не перестануть, але Україна після цієї події "отримає гарний результат".

Такий прогноз зробив нумеролог Владислав Грицай, пише "Сегодня".

"Я вважаю, що ключову подію отримаємо в 20-х числах квітня – 24 квітня. Потрібно розуміти – є багато етапів. Етап закінчення війни та етап закінчення військових дій не завжди може позначати одне й те саме. Але, як і раніше, я вважаю, що 24 квітня (плюс-мінус) ми отримаємо добрий для нас результат", – сказав Грицай.

За його словами, українці 24 квітня "відчують перемоги фізично".

"Тому я говорю, що в цій точці ми переходимо в новий етап. Це або перемога, або на 100% зрозуміло, що якісь додаткові моменти потрібно зробити, якісь додаткові домовленості, що вже перемога є. 24 квітня ми вже відчуємо це фізично”, – зазначив нумеролог.

Грицай вважає, що у 20-х числах квітня відбудеться якась "ключова битва", але що саме це буде, поки не ясно.

"Але те, що там буде перелом – 100%. І ми вже розумітимемо, що це все", – додав Грицай. При цьому, попереджає він, "ловити бурятів по лісах" доведеться ще якийсь час після перемоги.

Раніше астролог Аріна Артурівна розповіла, який місяць для України буде найжорстокішим та вибухонебезпечнішим часом.

Теги:
#Росія #Війна #Астролог
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