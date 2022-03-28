Відбудеться ключова подія: нумеролог назвав дату перемоги України у війні з росією

Наприкінці квітня на українців чекає поворотний момент у війні з росією, вважає нумеролог

Трохи менше, ніж за місяць — 24 квітня, відбудеться подія, яка призведе Україну до перемоги у війні з росією. Повністю стріляти на той час не перестануть, але Україна після цієї події "отримає гарний результат".

Такий прогноз зробив нумеролог Владислав Грицай, пише "Сегодня".

"Я вважаю, що ключову подію отримаємо в 20-х числах квітня – 24 квітня. Потрібно розуміти – є багато етапів. Етап закінчення війни та етап закінчення військових дій не завжди може позначати одне й те саме. Але, як і раніше, я вважаю, що 24 квітня (плюс-мінус) ми отримаємо добрий для нас результат", – сказав Грицай.

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За його словами, українці 24 квітня "відчують перемоги фізично".

"Тому я говорю, що в цій точці ми переходимо в новий етап. Це або перемога, або на 100% зрозуміло, що якісь додаткові моменти потрібно зробити, якісь додаткові домовленості, що вже перемога є. 24 квітня ми вже відчуємо це фізично”, – зазначив нумеролог.

Грицай вважає, що у 20-х числах квітня відбудеться якась "ключова битва", але що саме це буде, поки не ясно.

"Але те, що там буде перелом – 100%. І ми вже розумітимемо, що це все", – додав Грицай. При цьому, попереджає він, "ловити бурятів по лісах" доведеться ще якийсь час після перемоги.

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