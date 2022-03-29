Стас Боклан висловився про акторів з рф, що замовчують війну в Україні: Замість совісті виріс х*ін

Боклан заявив, що більше не зможе працювати із російськими акторами на одному майданчику

Відомий український актор, зірка гучного серіалу "Папік" Станіслав Боклан висловився про своїх "колег" з рф, які замовчують війну росії в Україні, яка триває вже 34 дні.

Свою думку щодо цих людей актор висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Український актор вважає, що російським зіркам набагато страшніше втратити заробіток та любов влади, ніж зберегти своє сумління чистим.

"Я не намагався розібратися в їхніх головах, але гіпотетично припускатиму. Люди бояться втратити комфорт, посаду, ситість, заробітки і т.д. І бояться втратити найголовніше — обласканість владою", — говорить Боклан.

На його думку. російські селебріті вже давно втратили власну совість через страх бути відлученими від годівниці владою.

"Щойно виникає ось це побоювання, тоді місце, де було совість, починає заростати хроном", — підкреслив він.

Актор також вважає, що замовчування того, що відбувається в Україні, — це навіть поганіша позиція, ніж маячні, але відверті висловлювання російських пропагандистів.

"Як на мене, було б простіше і зрозуміліше, якби вони сказали, що за вбивства, за В. В. Але це мовчання гнітить дуже страшно. На сьогоднішній день навіть неможливо уявити, що я з ними буду ще колись на одній майданчику працювати", — переконаний актор.

Як повідомляв "Телеграф", раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під обстріл російських солдатів і був поранений.