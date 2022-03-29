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Плач за туалетним папером vs допомога ЗСУ: Аlyona Аlyona наочно показала різницю між блогерами росії та України

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Аlyona Аlyona Новина оновлена 29 березня 2022, 14:34
Аlyona Аlyona

Аlyona Аlyona показала глобальну різницю у проблемах українців та росіян

Українська співачка Аlyona Аlyona у лаконічних картинках наочно показала різницю між українськими блогерами, які волонтерять та допомагають ЗСУ та російськими, які впадають в істерику через подорожчання туалетного паперу та прокладок.

Відповідний пост блогерка та співачка опублікувала у себе в Інстаграм.

Так, вона зазначила, що блогери в Україні зараз використовують свій вплив, аби допомагати українським військовим та ділитися інформацією про волонтерство. У той час як російські блогери лише висміюють санкції, демонструючи способи, як замінити дорогий туалетний папір фітнес-гумкою.

Також співачка похвалила українських моделей сайту OnlyFans, які відкрили збір коштів для ЗСУ, запропонувавши надіслати свої інтимні фото на пожертвування. Росіянки водночас поскаржилися, що на них сайт наклав санкції.

Ще Аlyona Аlyona порівняла благодійну працю українців, які займаються ним навіть, попри бомбардування, на відміну від росіян, які у вільний час "ховаються від бойових качок та чайок".

Як повідомляв "Телеграф", раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під обстріл російських солдатів і був поранений.

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#Війна #Алена Алена
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