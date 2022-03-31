Рус

Російський військовий корабель пішов на... кремль: по мережі гуляє відео мрія українців

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
108
Відео падіння корабля на центр москви
Відео падіння корабля на центр москви

У мережі задали правильний напрямок окупантам

У мережі швидко набирає популярності відео, на якому здійснюється мрія всіх українців. На ньому всіма відомий російський військовий корабель прямує прямо до центру москви — кремль. Як кажуть, — корабель відправився вже за відомим напрямком.

Відео із руйнуванням кремля поділився український телеведучий Юрій Горбунов в Інстаграмі.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Руський корабель прийшов по місцю призначення і здійснив мрію мільйонів українців!", — написав у пості телеведучий.

Українці залишають захоплені коментарі під, на жаль, змонтованим відео, яке можна дивитися годинами.

Відомо, що відео створив продюсер перспективних розробок на "1+1" Володимир Москалець. Тепер кадри руйнувань кремля можна побачити із будь-якого куточка планети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з полону повернувся автор фрази "російський військовий корабель, йди на ***". Легендарного прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

Теги:
#Кремль #Росія #Юрій Горбунов
Ан-124-100 "Руслан"
Україна
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ан-124-100 "Руслан"
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
Дата публікації
Категорія
Черговий випад путіна проти європарламентарів не вдався
Як у приказці про їжака та дупу: Кремль відзначився новими санкціями проти ЄС та насмішив мережу
Дата публікації
Категорія
Ахметов та Зеленський
Війна помирила Ахметова з Зеленським: про що олігарх розповів Bloomberg
Дата публікації
Категорія
ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині
У ворога відбито ще два населені пункти: ЗСУ показали фото
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України