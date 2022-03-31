Російський військовий корабель пішов на... кремль: по мережі гуляє відео мрія українців

У мережі задали правильний напрямок окупантам

У мережі швидко набирає популярності відео, на якому здійснюється мрія всіх українців. На ньому всіма відомий російський військовий корабель прямує прямо до центру москви — кремль. Як кажуть, — корабель відправився вже за відомим напрямком.

Відео із руйнуванням кремля поділився український телеведучий Юрій Горбунов в Інстаграмі.

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"Руський корабель прийшов по місцю призначення і здійснив мрію мільйонів українців!", — написав у пості телеведучий.

Українці залишають захоплені коментарі під, на жаль, змонтованим відео, яке можна дивитися годинами.

Відомо, що відео створив продюсер перспективних розробок на "1+1" Володимир Москалець. Тепер кадри руйнувань кремля можна побачити із будь-якого куточка планети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з полону повернувся автор фрази "російський військовий корабель, йди на ***". Легендарного прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".