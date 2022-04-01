Відомий астролог назвала терміни завершення війни в Україні

Активні бойові дії в Україні можуть закінчитись ще раніше — вже у квітні-травні. але є ризик їх відновлення

Відомий астролог Наталія Нестеренко зробила свій прогноз щодо термінів завершення війни в Україні.

Докладний прогноз із датами вона опублікувала на своєму сайті.

Варто зазначити, що прогноз астролог зробила не дуже райдужним. Так, на її думку, війна росії з Україною може закінчитися аж 2023 року, а якщо точніше, то в січні лютому.

"Отже, до кінця 2022-початку 2023 року Україна перебуватиме в стані загрози своєму існуванню, а розпочата в лютому війна продовжуватиметься. Кульмінація (і завершення) цього конфлікту будуть безпосередньо пов’язані, по-перше, з його виходом за межі лише України, з участю НАТО і США, по-друге, з катастрофою путінського режиму — все це почне відбуватися з червня і, з великою ймовірністю, реалізується протягом періоду серпень 2022 — січень-лютий 2023. У результаті якийсь фінал розпочатої у лютому 2022 року війни та російської агресії припаде на січень-лютий 2023 року", — пише астролог.

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Нестеренко зазначає, що протягом усього періоду до фіналу війни Україна намагатиметься вести дуже складні переговори, намагатиметься отримати міжнародну підтримку, відстоюватиме свої позиції в умовах постійної загрози та сильнішого тиску, намагатиметься затверджувати та відстоювати цінності та принципи свого майбутнього.

"Цей процес відбуватиметься в три етапи, просуватиметься насилу, але, проте, його перший етап може давати можливості для тимчасових перемир’їв, для тимчасового припинення бойових дій, їх припинення, а також для отримання все більшої підтримки", — каже астролог.

При цьому астролог обережно висловила припущення, що активні бойові дії в Україні все ж таки можуть закінчитися ще раніше — вже у квітні-травні.

"Я як і раніше не впевнена в тому, чи будуть протягом усього цього часу вестися військові дії або вони будуть припинені. У найкращому (ідеальному) випадку, вони можуть бути припинені в квітні-травні, а загрози їх поновлення влітку (липень серпень) стануть причиною жорсткої реакції з боку США та НАТО, завдяки підтримці яких конфлікт завершиться до січня-лютого 2023 року максимально безболісно для всіх нормальних країн", — резюмувала вона.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар також передбачив перемогу України у війні вже у квітні.