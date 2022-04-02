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Астролог розповіла, коли в Україні настане мир

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Перемога вже не за горами, вважають астрологи Новина оновлена 02 квітня 2022, 11:24
Перемога вже не за горами, вважають астрологи

Явні результати ми отримаємо в останніх числах травня — на початку червня, зазначила астролог.

Астролог, яка задля безпеки побажала залишитися неназваною розповіла, коли закінчиться війна в Україні та настане мир. На її думку, це станеться на початку червня.

Про це пише "Главред".

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"На початку червня вже можна очікувати зламу військової ситуації та підходу до завершення масштабних дій у такому ключі, з такими програмами та намірами, як вони починалися. Зміняться тактика, начальство, настрої агресора та всього світу", — каже астролог.

Крім того, зірки показують, що на початку серпня буде несподівана ситуація: "якийсь вибух емоцій, стихійний непідконтрольний спалах". Вона може стосуватися як настроїв людей, і окремих техногенних ситуацій, військових також, які вийшли з-під контролю.

"Наслідки дій, вжитих 24.02.2022 розгрібатимуться і остаточно завершуватимуться в серпні — на початку вересня", — наголошує експерт.

Крім того, астролог зауважила, що якихось дипломатичних домовленостей може бути досягнуто вже в середині квітня, однак висловила сумніви щодо їх реального втілення.

За її словами, дата 24 квітня запустить серйозні зміни у світ. Але, швидше за все, результати стануть очевидними в останніх числах травня — на початку червня.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар також передбачив перемогу України у війні вже у квітні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Астролог
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