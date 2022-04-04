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Зеленський виступив на Греммі з потужною промовою про війну в Україні (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський Новина оновлена 04 квітня 2022, 09:05
Володимир Зеленський

Музиканти в Україні зараз носять бронежилети, а не смокінги, підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на церемонії вручення музичної премії Греммі, яка відбувається у США. Він розповів про війну в Україні і закликав усіх говорити про неї правду за кожної можливості.

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"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють", — почав Зеленський свою промову.

Він також розповів про те, чим зараз займаються в Україні музиканти, замість співати на сцені та носити смокінги. Президент зазначив, що виступати їм доводиться хіба що у шпиталях для поранених.

Зеленський закликав усіх слухачів не мовчати про війну в Україні, а розповідати про неї правду за будь-якої нагоди. "Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас чим можете. Будь-ким. Але не мовчати", — сказав він.

"І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна", — сказав він. "Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Це вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живі. І вільні. Вільні, як ви на сцені Греммі", додав Зеленський.

Після його промовою пішов виступ відомого співака Джона Ледженда та української поетеси Любові Якимчук виконали композицію, присвячену Україні.

У 2022 році нагорода Grammy вручається у 64-й раз. Переможцем у номінації "Найкраща реп-пісня" став Каньє Вест. Американська актриса, співачка та автор пісень Олівія Родріго була названа "Найкращим новим виконавцем".

Нагадаємо, що раніше на церемонії "Оскар" у ролику на підтримку українців війну в Україні назвали лише "конфліктом".

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