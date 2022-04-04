Коли настане мир в Україні: астролог назвав ключову дату

За словами астролога, ключові події у війні з росією на нас чекають у квітні

Астролог, який побажав не розкривати своє ім’я з метою безпеки, розповів, коли закінчиться війна в Україні та настане мир. За його словами, з 7 квітня на українців чекає напруження в бойових діях з російським окупантом, яке триматиметься приблизно два тижні. Однак після цього настане певна критична точка, після чого напруга піде на спад.

Про це пише "Главред".

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"Приходить підтримка, і критична точка вирішиться. Кінець квітня обіцяє нам вихід на дипломатію, численні переговори та компроміси", — зазначає астролог.

Астролог зазначає, що дата 24 квітня запустить серйозні зміни у світ. Але, швидше за все, результати стануть очевидними в останніх числах травня — на початку червня.

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"Втім, затемнення 30 квітня виглядає дуже добре і обіцяє узгодження свободи колективної та індивідуальної. Тобто знову пошук розумних та несподіваних рішень, договір та підпорядкування волі більшості. Втім, слова будуть підкріплені новою зброєю та новими підходами до подання інформації", — наголошує астролог.

За його словами, лише на початку червня можна очікувати деякого "зламу" військової ситуації та завершення повномасштабних військових дій.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар спрогнозував перемогу України у війні вже у квітні.