Модель з Одеси пішов до ЗСУ та став новим "крашем" українок (фото)

В українок з’явився новий "краш" серед військових ЗСУ, і звуть його Іордан

Понад місяць війни у прекрасних українок з’явилися свої кумири серед політиків, воїнів ЗСУ та ТРО. Наприклад, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, боєць спецназу Артур Тураєв стали справжніми зірками у соціальних мережах. Нещодавно до них приєднався військовослужбовець Іордан Константініді.

Хлопець, який має справді модельну зовнішність, уже назвали "новим українським "крашем".

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Іордан Константініді родом із сонячної Одеси.

Спочатку Іордан захоплювався фотографією, але склалося так, що його фотографії, у соціальних мережах, помітив одеський фотограф Олег Гладченко та запросив на фотосесію. З цього й розпочалася модельна кар’єра Константініді.

"Років 7-8 тому, стартував пілот для чоловічого L’officiel в Україні, і я напросився тоді в асистенти стиліста. Я їздив по всіх магазинах: на київський Пасаж, Burberry, Helen Marlen. Це для мене був кайф неймовірний. Я завжди розумів, що о я закоханий у речі", — розповідає Йордан в інтерв’ю для Кyivness. Останні роки одесит працював представником магазину жіночого одягу Ogonëk в Одесі. З початком війни Костантініді записався до лав ЗСУ.

"Я знаю, що кожен українець сьогодні плаче по комусь, але я стримую себе та бажаю підтримки вам, бо наша холодна голова та гаряче серце принесуть нам перемогу дуже скоро. В мене лишається все менше слів, але хочу сказати одне. Час плакати у нас буде після перемоги. Тримаємо стрій та настрій. Слава Україні!", — написав Йордан у себе в Інстаграмі.

Іордан Константініді до війни

Зазначимо, що ще одним улюбленцем усіх українських жінок став радник голови Офісу президента Олексій Арестович, його ще називають "головним психотерапевтом України".