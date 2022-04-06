Астролог сказала, коли в Україні закінчиться війна

Астролог вважає, що травень для України буде дуже небезпечним часом

Астролог Аріна Артурівна вважає, що Україна здобуде перемогу у війні з росією, проте бойові дії можуть затягтися до серпня чи навіть вересня. Тільки наприкінці літа-початку осені розпочнеться повноцінне виведення російської армії з території України.

Про це астролог заявила у своєму недавньому відео.

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Арина Артурівна вважає, що травень буде дуже небезпечним часом – в Україні будуть йти запеклі бої, у тяжкому стані виявляться одразу кілька українських міст.

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При цьому астролог зазначає, що перелом на користь України у бойових діях відбудеться лише у серпні. Вона також високо оцінила шанси України вступити до ЄС чи навіть до НАТО. При цьому Аріна Артурівна впевнена, що найважливішим для України стане 2025 рік.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Також свій прогноз становив і астролог Влад Росс. Він назвав дату можливої смерті путіна і попередив про можливу провокацію росії щодо України.