Україна стане надзвичайно сильною державою

Відома мольфарка Лелі Какулія передбачила, що після завершення бойових дій Україна виграє і холодну війну з росією і поверне свої окуповані території, включаючи Крим.

Прогноз мольфарки опубліковано на YouTube-каналі Сила молитви.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Також я не бачу в майбутньому розділеної чи розколотої України. Україна збереже свої території та поверне Крим", — каже провісниця.

За прогнозом Лелі, Україна буде самостійною державою, яка не контролюватиметься ні Європою, ні США, ні Росією.

"Україна стане великою могутньою державою без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ, світова політика буде дуже напруженою", – каже Лелі Какулія.

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Проте мольфарка зазначає, що Україна набуде Європейського союзу.

"Українська влада підпише всі домовленості з Європою і країна увійде до Європейського Союзу", — додає провидиця, але точних дат і термінів не каже.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Також свій прогноз становив і астролог Влад Росс. Він назвав дату можливої смерті путіна і попередив про можливу провокацію Росії щодо України.